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В Винницкой области повредили объект критической инфраструктуры
В Винницкой области повредили объект критической инфраструктуры - РИА Новости, 20.06.2024
В Винницкой области повредили объект критической инфраструктуры
Объект критической инфраструктуры поврежден в Винницкой области Украины, сообщил глава областной администрации Сергей Борзов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T05:11
2024-06-20T05:11
2024-06-20T05:11
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Объект критической инфраструктуры поврежден в Винницкой области Украины, сообщил глава областной администрации Сергей Борзов в своем Telegram-канале. "Есть попадание в объект критической инфраструктуры", - написал он. В ночь на четверг в Винницкой области объявлялась воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240620/kiev-1954135279.html
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в мире, винницкая область, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Винницкая область, Украина, Вооруженные силы РФ
В Винницкой области повредили объект критической инфраструктуры
Борзов: в Винницкой области повредили объект критической инфраструктуры