https://ria.ru/20240620/novgorod-1954337089.html

В Великом Новгороде запретили продажу алкоголя в "наливайках"

В Великом Новгороде запретили продажу алкоголя в "наливайках" - РИА Новости, 20.06.2024

В Великом Новгороде запретили продажу алкоголя в "наливайках"

Депутаты Новгородской областной думы приняли закон, запрещающий с 1 марта 2025 года с 22.00 до 08.00 продажу алкоголя в "наливайках", расположенных в... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T17:57

2024-06-20T17:57

2024-06-20T17:58

общество

коммерческая недвижимость

россия

юрий бобрышев

новгородская областная дума

великий новгород

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 июн - РИА Новости. Депутаты Новгородской областной думы приняли закон, запрещающий с 1 марта 2025 года с 22.00 до 08.00 продажу алкоголя в "наливайках", расположенных в многоквартирных домах и рядом с ними, сообщила пресс-служба регионального заксобрания. С 1 апреля в РФ вступил в силу федеральный закон, который расширил полномочия регионов в целях борьбы с "наливайками". Теперь регионы могут запрещать продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи в псевдокафе, а также ограничивать время продажи алкоголя в точках общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Новгородская облдума на очередном заседании в четверг поддержала изменения в региональный закон. По инициативе вице-спикера облдумы Юрия Бобрышева, с начала года законопроект прорабатывался с властями, общественностью, МВД, прокуратурой, предприятиями общепита. "Внесёнными в закон изменениями установлен запрет на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания с 22.00 до 08.00 следующего дня. Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года и будет действовать до 1 марта 2031 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что ограничения касаются объектов общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях на расстоянии менее 50 метров (за исключением ресторанов). Розничная продажа пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания допускается только в ресторанах, барах, кафе, буфетах, в том числе расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. "Говоря про "наливайки", мы имеем в виду псевдообщепит - заведения, которые под видом предприятий общественного питания продают алкоголь в ночное время. Это недобросовестный бизнес, от соседства с которым страдают жители многоквартирных домов", - приводит пресс-служба слова Бобрышева.

https://ria.ru/20231113/gd-1909144972.html

https://ria.ru/20240617/botulizm-1953485620.html

https://ria.ru/20240326/zapret-1935959165.html

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общество, коммерческая недвижимость, россия, юрий бобрышев, новгородская областная дума, великий новгород