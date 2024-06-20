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В Великом Новгороде запретили продажу алкоголя в "наливайках" - РИА Новости, 20.06.2024
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17:57 20.06.2024 (обновлено: 17:58 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/novgorod-1954337089.html
В Великом Новгороде запретили продажу алкоголя в "наливайках"
В Великом Новгороде запретили продажу алкоголя в "наливайках" - РИА Новости, 20.06.2024
В Великом Новгороде запретили продажу алкоголя в "наливайках"
Депутаты Новгородской областной думы приняли закон, запрещающий с 1 марта 2025 года с 22.00 до 08.00 продажу алкоголя в "наливайках", расположенных в... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T17:57
2024-06-20T17:58
общество
коммерческая недвижимость
россия
юрий бобрышев
новгородская областная дума
великий новгород
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 июн - РИА Новости. Депутаты Новгородской областной думы приняли закон, запрещающий с 1 марта 2025 года с 22.00 до 08.00 продажу алкоголя в "наливайках", расположенных в многоквартирных домах и рядом с ними, сообщила пресс-служба регионального заксобрания. С 1 апреля в РФ вступил в силу федеральный закон, который расширил полномочия регионов в целях борьбы с "наливайками". Теперь регионы могут запрещать продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи в псевдокафе, а также ограничивать время продажи алкоголя в точках общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Новгородская облдума на очередном заседании в четверг поддержала изменения в региональный закон. По инициативе вице-спикера облдумы Юрия Бобрышева, с начала года законопроект прорабатывался с властями, общественностью, МВД, прокуратурой, предприятиями общепита. "Внесёнными в закон изменениями установлен запрет на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания с 22.00 до 08.00 следующего дня. Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года и будет действовать до 1 марта 2031 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что ограничения касаются объектов общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях на расстоянии менее 50 метров (за исключением ресторанов). Розничная продажа пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания допускается только в ресторанах, барах, кафе, буфетах, в том числе расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. "Говоря про "наливайки", мы имеем в виду псевдообщепит - заведения, которые под видом предприятий общественного питания продают алкоголь в ночное время. Это недобросовестный бизнес, от соседства с которым страдают жители многоквартирных домов", - приводит пресс-служба слова Бобрышева.
https://ria.ru/20231113/gd-1909144972.html
https://ria.ru/20240617/botulizm-1953485620.html
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общество, коммерческая недвижимость, россия, юрий бобрышев, новгородская областная дума, великий новгород
Общество, Коммерческая недвижимость, Россия, Юрий Бобрышев, Новгородская областная Дума, Великий Новгород
В Великом Новгороде запретили продажу алкоголя в "наливайках"

В Новгороде запретили продажу алкоголя в "наливайках" в многоквартирных домах

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкБутылки с пивом разных сортов
Бутылки с пивом разных сортов - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Бутылки с пивом разных сортов. Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 июн - РИА Новости. Депутаты Новгородской областной думы приняли закон, запрещающий с 1 марта 2025 года с 22.00 до 08.00 продажу алкоголя в "наливайках", расположенных в многоквартирных домах и рядом с ними, сообщила пресс-служба регионального заксобрания.
С 1 апреля в РФ вступил в силу федеральный закон, который расширил полномочия регионов в целях борьбы с "наливайками". Теперь регионы могут запрещать продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи в псевдокафе, а также ограничивать время продажи алкоголя в точках общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
Депутаты перед пленарным заседанием Государственной Думы РФ. - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
В Госдуму внесли проект о запрете продажи пива в "наливайках"
13 ноября 2023, 14:39
Новгородская облдума на очередном заседании в четверг поддержала изменения в региональный закон. По инициативе вице-спикера облдумы Юрия Бобрышева, с начала года законопроект прорабатывался с властями, общественностью, МВД, прокуратурой, предприятиями общепита.
"Внесёнными в закон изменениями установлен запрет на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания с 22.00 до 08.00 следующего дня. Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года и будет действовать до 1 марта 2031 года", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что ограничения касаются объектов общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях на расстоянии менее 50 метров (за исключением ресторанов).
Розничная продажа пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания допускается только в ресторанах, барах, кафе, буфетах, в том числе расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях.
"Говоря про "наливайки", мы имеем в виду псевдообщепит - заведения, которые под видом предприятий общественного питания продают алкоголь в ночное время. Это недобросовестный бизнес, от соседства с которым страдают жители многоквартирных домов", - приводит пресс-служба слова Бобрышева.
Яндекс Такси - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
В Новгородской области иностранцам запретили работать в такси
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ОбществоКоммерческая недвижимостьРоссияЮрий БобрышевНовгородская областная ДумаВеликий Новгород
 
 
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