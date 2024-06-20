https://ria.ru/20240620/neft-1954106256.html

Европа заплатит Америке за все

Европа заплатит Америке за все - РИА Новости, 20.06.2024

Европа заплатит Америке за все

Ряд западных изданий со ссылкой на статистическую службу Eurostat опубликовали данные, как за последнюю четверть века изменилась структура импорта нефти в... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T08:00

2024-06-20T08:00

2024-06-20T11:27

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Ряд западных изданий со ссылкой на статистическую службу Eurostat опубликовали данные, как за последнюю четверть века изменилась структура импорта нефти в Старый Свет. Естественно, нас в первую очередь интересует Россия, но и прочая динамика весьма показательна и интересна.Объем поставок сырой нефти из нашей страны непрерывно рос с 2000 по 2005 год, выйдя на пиковые показатели 3,5 миллиона баррелей в сутки. Следующие пять лет средняя величина импорта колебалась, но в целом держалась у этой психологической отметки, сильно опережая всех конкурентов. К примеру, второй главный поставщик — Норвегия — в 2000-м продавала в ЕС порядка 1,2 миллиона, но за десять лет объемы упали до очень скромных 500 тысяч бочек нефти в сутки. Номер три в этом списке, Саудовская Аравия, могла похвастать еще более скромными результатами.Никаких детективных историй и коварных шпионских игр тут не было, просто российская нефть была более конкурентна и шла по нефтепроводам в рамках долгосрочных контрактов, что очень приятно влияло на ее средневзвешенную стоимость.Первый спад случился в 2014 году, когда коллективный Запад не смог пережить швартовки полуострова Крым в родной гавани и страны ЕС стали в рамках общей антироссийской повестки подыскивать альтернативных поставщиков. Дело шло не то чтобы очень успешно: в 2015-м российские поставки уменьшились до трех миллионов баррелей в сутки, но за следующие два года практически отыграли все потерянное. Но в 2017-м президентом США стал Дональд Трамп, которого западная пресса и некоторые наши несведущие сограждане очень любят величать "пророссийским", и дела у российского экспорта нефти в ЕС стали стремительно ухудшаться. Да что там — еще за пять лет до начала СВО начался самый настоящий обвал.Позволим себе напомнить, что на момент окончания своего президентского срока Трамп стал рекордсменом по количеству подписанных антироссийских санкций, поэтому если кто-то ожидает, что в случае его возвращения в Белый дом российско-американские отношения ждут потепление и перезагрузка, то это напрасные мечты. Экс- и, возможно, будущий президент очень благоволил традиционной энергетике, и именно при нем Соединенные Штаты впервые в своей истории стали экспортировать природный газ, постепенно превращаясь в крупнейшего производителя и продавца СПГ в мире. В случае и с природным газом, и с нефтью основным плацдармом экспансии была выбрана Европа. Тучная, зажиточная, с развитой прожорливой промышленностью, по трубным венам которой текли российские углеводороды.Еще никто и представить не мог, что на Украине будет проводиться принудительная денацификация, а трамповская администрация уже развернула кампанию беспрецедентного давления на Брюссель, ультимативно требуя отказаться от российского импорта. В следующие пять лет объем поставок российской нефти просел на треть, к 2022-му опустившись до отметки два миллиона баррелей в сутки, а с началом СВО войдя в отвесный штопор. По итогам 2023 года прямые поставки сырой нефти из России опустились до рекордно низких значений 400 тысяч баррелей.Евросоюз покорно исполнял все приказы из Вашингтона, вводя эмбарго на импорт, ценовые потолки и запрет на страховку танкеров с нашей нефтью, попутно решая непростую задачу замещения недостающих объемов, которые Брюссель самолично отверг.В отечественной прессе того времени много писалось, что Евросоюз чуть ли не на грани энергетического голода, что было сильным преувеличением. С 2017-го на фоне сокращения российского импорта резко в гору пошли закупки у других стран. Все тот же Eurostat приводит статистику увеличения долей поставок сырой нефти из третьих стран. За 2022 и 2023 годы Евросоюз закупил:Ну а теперь главное блюдо нашего вечера. По невероятной волшебной случайности объем российских поставок за указанный период рухнул на 81 процент, а доля американской нефти в Европе увеличилась на 82. За последние два года американские нефтетрейдеры продали оголодавшим европейским потребителям 614 миллионов бочек заветной черной жидкости — больше, чем Саудовская Аравия и Норвегия, вместе взятые. Притом что в 2015 году импорт американской нефти в Старый Свет был равен нулю.По сообщениям нашего Министерства энергетики, Россия к сегодняшнему дню перенаправила две трети экспортных ресурсных потоков в дружественные страны, постепенно компенсируя потерю европейского рынка, где в еще вчера российской нише вольготно расположились США, принудительно пересаживающие Европу на собственную углеводородную иглу. Потому что в Америке все просто так — кроме денег, особенно больших. И если кто-то встанет между американцами и большими деньгами, Вашингтон быстро объяснит им основы настоящей демократии и свободы рынка.

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https://ria.ru/20240613/sekret-1952366889.html

https://ria.ru/20240609/ugol-1951501050.html

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

аналитика, европа, сша, россия, дональд трамп, евросоюз