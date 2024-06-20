https://ria.ru/20240620/nauka-1953981062.html

В России предложили состав для безопасной консервации крови

В России предложили состав для безопасной консервации крови - РИА Новости, 20.06.2024

В России предложили состав для безопасной консервации крови

Полностью отечественный состав для сохранения структуры и свойств крови вне живого организма разработали специалисты Северо-Кавказского федерального... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T09:00

2024-06-20T09:00

2024-06-20T09:00

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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Полностью отечественный состав для сохранения структуры и свойств крови вне живого организма разработали специалисты Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ). Как рассказали в пресс-службе вуза, новый состав не требует создания и поддержания сверхнизких температур, что позволит понизить себестоимость хранения материала и избежать использования ряда токсичных компонентов.В университете объяснили, что наиболее эффективным способом консервации биоматериала сегодня является заморозка. Однако существенное замедление процессов в клетках наблюдается при температуре не выше -70°С. Таких низких температур достигают, применяя жидкий азот под давлением, что требует использования громоздкого, дорогостоящего оборудования, регулярного пополнения запасов газа.Чтобы обеспечить защиту целостности клеток в составе замораживаемого биоматериала, необходимы специальные вещества — криопротекторы. Они позволяют плавно размораживать и замораживать клеточный материал таким образом, чтобы кристаллики льда не повреждали его внешнюю и внутреннюю структуру.По мнению специалистов университета, для уменьшения токсического действия криоконсервантов в качестве протекторных веществ целесообразно использовать компоненты природного происхождения: липиды, белки и углеводы, а также многоатомные спирты.Ученые СКФУ разработали новую смесь, которая позволяет сохранять целостность кровяных клеток и их функциональность при заморозке в условиях субумеренно и умеренно низких температур (-20 и -40°С). Предлагаемый способ, в отличие от других методов, позволяющих сохранять препараты крови лишь по отдельности, дает возможность консервировать цельную кровь."Одним из основным компонентов, обладающих криопротекторным эффектом в нашем составе, является дисахарид лактулоза. Данных о токсическом, тератогенном или мутагенном действии лактулозы в опытах на животных и в клинических исследованиях с участием людей получено не было", — рассказал один из авторов работы, доцент кафедры биохимии, молекулярной биологии и медицины медико-биологического факультета СКФУ Александр Власов.Разработчики отметили, что криоконсервант с лактулозой является эффективным в условиях замораживания до –40°С, а также доступным, так как все компоненты производятся на территории России. По результатам исследования сотрудниками вуза получен патент на изобретение."В дальнейшем мы хотим установить механизм криопротекторного эффекта лактулозы, данных о котором в литературе нами найдено не было, и провести исследования эффективности криоконсерванта при более низких температурах", — подчеркнула соавтор работы, доцент кафедры биохимии, молекулярной биологии и медицины медико-биологического факультета СКФУ Светлана Андрусенко.Исследование выполнено в рамках реализации государственной программы поддержки вузов "Приоритет-2030" национального проекта "Наука и университеты".

https://ria.ru/20231205/nauka-1913739837.html

https://ria.ru/20231123/nauka-1911085059.html

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