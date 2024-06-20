https://ria.ru/20240620/mvd-1954180765.html

Карточка экс-командующего ВСУ Забродского появилась в базе розыска МВД

Карточка экс-командующего ВСУ Забродского появилась в базе розыска МВД - РИА Новости, 20.06.2024

Карточка экс-командующего ВСУ Забродского появилась в базе розыска МВД

Карточка экс-командующего десантно-штурмовыми войсками Украины Михаила Забродского появилась в базе розыска МВД России. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T11:12

2024-06-20T11:12

2024-06-20T11:12

украина

россия

михаил забродский

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Карточка экс-командующего десантно-штурмовыми войсками Украины Михаила Забродского появилась в базе розыска МВД России. "Михаил Витальевич Забродский, 24.01.1973. Разыскивается по статье УК", - значится в базе розыска МВД РФ.Статья, по которой он разыскивается, не указана. Ранее об его объявлении в розыск рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. Забродский командовал высокомобильными десантными войсками ВСУ в 2015-2017 годах, десантно-штурмовыми войсками Украины в 2017-2019 годах. Также он командовал силами "антитеррористической операции" (АТО) на востоке Украины в период с ноября 2017 года по март 2018 года.

https://ria.ru/20240504/rozysk-1943849959.html

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2024

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украина, россия, михаил забродский, вооруженные силы украины, в мире