Рейтинг@Mail.ru
Карточка экс-командующего ВСУ Забродского появилась в базе розыска МВД - РИА Новости, 20.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:12 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/mvd-1954180765.html
Карточка экс-командующего ВСУ Забродского появилась в базе розыска МВД
Карточка экс-командующего ВСУ Забродского появилась в базе розыска МВД - РИА Новости, 20.06.2024
Карточка экс-командующего ВСУ Забродского появилась в базе розыска МВД
Карточка экс-командующего десантно-штурмовыми войсками Украины Михаила Забродского появилась в базе розыска МВД России. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T11:12
2024-06-20T11:12
украина
россия
михаил забродский
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150856/36/1508563635_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_0284b84c2ade40fa16f7be4ced116989.jpg
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Карточка экс-командующего десантно-штурмовыми войсками Украины Михаила Забродского появилась в базе розыска МВД России. &quot;Михаил Витальевич Забродский, 24.01.1973. Разыскивается по статье УК&quot;, - значится в базе розыска МВД РФ.Статья, по которой он разыскивается, не указана. Ранее об его объявлении в розыск рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. Забродский командовал высокомобильными десантными войсками ВСУ в 2015-2017 годах, десантно-штурмовыми войсками Украины в 2017-2019 годах. Также он командовал силами "антитеррористической операции" (АТО) на востоке Украины в период с ноября 2017 года по март 2018 года.
https://ria.ru/20240504/rozysk-1943849959.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150856/36/1508563635_93:0:1004:683_1920x0_80_0_0_26ebb9fc83f22ff250d6b43bae00cf5d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, михаил забродский, вооруженные силы украины, в мире
Украина, Россия, Михаил Забродский, Вооруженные силы Украины, В мире
Карточка экс-командующего ВСУ Забродского появилась в базе розыска МВД

МВД сообщило о розыске экс-командующего ВСУ Михаила Забродского

CC BY 2.0 / Министерство обороны Украины / Михаил Забродский
Михаил Забродский - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
CC BY 2.0 / Министерство обороны Украины /
Михаил Забродский . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Карточка экс-командующего десантно-штурмовыми войсками Украины Михаила Забродского появилась в базе розыска МВД России.
«

"Михаил Витальевич Забродский, 24.01.1973. Разыскивается по статье УК", - значится в базе розыска МВД РФ.

Статья, по которой он разыскивается, не указана. Ранее об его объявлении в розыск рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Забродский командовал высокомобильными десантными войсками ВСУ в 2015-2017 годах, десантно-штурмовыми войсками Украины в 2017-2019 годах. Также он командовал силами "антитеррористической операции" (АТО) на востоке Украины в период с ноября 2017 года по март 2018 года.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
МВД объявило в розыск Зеленского и Порошенко
4 мая, 15:16
 
УкраинаРоссияМихаил ЗабродскийВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала