https://ria.ru/20240620/muzhchina-1954372354.html

В Петербурге мужчина за ноги вывесил 2-летнего ребенка из окна на 13 этаже

В Петербурге мужчина за ноги вывесил 2-летнего ребенка из окна на 13 этаже - РИА Новости, 20.06.2024

В Петербурге мужчина за ноги вывесил 2-летнего ребенка из окна на 13 этаже

Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, который при скандале со своей сожительницей "вывесил" ее двухлетнюю дочку из открытого окна на тринадцатом... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T20:14

2024-06-20T20:14

2024-06-20T20:26

происшествия

санкт-петербург

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, который при скандале со своей сожительницей "вывесил" ее двухлетнюю дочку из открытого окна на тринадцатом этаже, держа ее за ноги, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. "Полицейские установили, что инцидент произошел накануне, 18 июня. Между сожителями произошёл скандал, в ходе которого мужчина схватил ребенка за ноги и вывесил его из окна головой вниз после чего вернул обратно", - говорится в сообщении. Как информирует ведомство, в среду в полицию Невского района поступило сообщение о том, что из окна 13-го этажа дома 5/6 по улице Белышева мужчина свешивал маленького ребенка. Прибыв на место происшествия, правоохранители обнаружили в квартире 36-летнюю женщину с двухлетней дочкой, а также гражданского мужа женщины. На теле матери и ребенка были видны следы побоев. Женщину с ребенком доставили в больницу, а мужчину - в отдел полиции. Как уточняют в ГУМВД, по материалам полицейской проверки следственные органы возбудили уголовное дело о подготовке к покушению на убийство. "Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ", - заключают в региональном главке МВД.

https://ria.ru/20240615/kuban-1953166949.html

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происшествия, санкт-петербург, россия