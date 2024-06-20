Рейтинг@Mail.ru
В Москве женщину ураганом сдуло в Верхний Царицынский пруд - РИА Новости, 20.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:01 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/moskva-1954316792.html
В Москве женщину ураганом сдуло в Верхний Царицынский пруд
В Москве женщину ураганом сдуло в Верхний Царицынский пруд - РИА Новости, 20.06.2024
В Москве женщину ураганом сдуло в Верхний Царицынский пруд
Женщина из-за сильного ветра упала в Верхний Царицынский пруд на юге Москвы, сейчас она госпитализирована, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T17:01
2024-06-20T17:01
происшествия
городское хозяйство москвы
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0e/1736977426_0:81:3354:1968_1920x0_80_0_0_c4fa06383479bfc12710671be9c8c5f0.jpg
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Женщина из-за сильного ветра упала в Верхний Царицынский пруд на юге Москвы, сейчас она госпитализирована, сообщается в Telegram-канале столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. "Днем 20 июня от сотрудников парка на станцию "Царицыно" Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах поступила информация о женщине, упавшей в Верхний Царицынский пруд. По словам очевидцев, пострадавшую снёс с берега сильный ветер", - говорится в сообщении. Отмечается, что женщину спасли в двух метрах от берега. Глубина пруда составляет 3,8 метра, от берега идёт резкий обрыв. Пострадавшая была госпитализирована.
https://ria.ru/20240620/moskva-1954272770.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0e/1736977426_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_80e581722dbd55d8be0a52972d46338e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, городское хозяйство москвы, москва
Происшествия, Городское хозяйство Москвы, Москва
В Москве женщину ураганом сдуло в Верхний Царицынский пруд

В Москве женщину ураганом сдуло в Царицынский пруд, она госпитализирована

© РИА Новости / Владимир Баранов | Перейти в медиабанкСпасательный катер
Спасательный катер - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Владимир Баранов
Перейти в медиабанк
Спасательный катер. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Женщина из-за сильного ветра упала в Верхний Царицынский пруд на юге Москвы, сейчас она госпитализирована, сообщается в Telegram-канале столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
"Днем 20 июня от сотрудников парка на станцию "Царицыно" Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах поступила информация о женщине, упавшей в Верхний Царицынский пруд. По словам очевидцев, пострадавшую снёс с берега сильный ветер", - говорится в сообщении.
Отмечается, что женщину спасли в двух метрах от берега. Глубина пруда составляет 3,8 метра, от берега идёт резкий обрыв. Пострадавшая была госпитализирована.
Последствия урагана в Москве - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
Мужчина оказался заперт в упавшем биотуалете из-за урагана в Москве
Вчера, 15:27
 
ПроисшествияГородское хозяйство МосквыМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала