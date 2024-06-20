https://ria.ru/20240620/moskva-1954316792.html
В Москве женщину ураганом сдуло в Верхний Царицынский пруд
В Москве женщину ураганом сдуло в Верхний Царицынский пруд - РИА Новости, 20.06.2024
В Москве женщину ураганом сдуло в Верхний Царицынский пруд
Женщина из-за сильного ветра упала в Верхний Царицынский пруд на юге Москвы, сейчас она госпитализирована, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T17:01
2024-06-20T17:01
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Женщина из-за сильного ветра упала в Верхний Царицынский пруд на юге Москвы, сейчас она госпитализирована, сообщается в Telegram-канале столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. "Днем 20 июня от сотрудников парка на станцию "Царицыно" Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах поступила информация о женщине, упавшей в Верхний Царицынский пруд. По словам очевидцев, пострадавшую снёс с берега сильный ветер", - говорится в сообщении. Отмечается, что женщину спасли в двух метрах от берега. Глубина пруда составляет 3,8 метра, от берега идёт резкий обрыв. Пострадавшая была госпитализирована.
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происшествия, городское хозяйство москвы, москва
Происшествия, Городское хозяйство Москвы, Москва
В Москве женщину ураганом сдуло в Верхний Царицынский пруд
В Москве женщину ураганом сдуло в Царицынский пруд, она госпитализирована