https://ria.ru/20240620/moskva-1954272770.html
Мужчина оказался заперт в упавшем биотуалете из-за урагана в Москве
Мужчина оказался заперт в упавшем биотуалете из-за урагана в Москве - РИА Новости, 20.06.2024
Мужчина оказался заперт в упавшем биотуалете из-за урагана в Москве
Один из девяти пострадавших при урагане в Москве оказался запертым в опрокинутом сильными порывами ветра биотуалете на западе Москвы, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T15:27
2024-06-20T15:27
2024-06-20T15:27
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Один из девяти пострадавших при урагане в Москве оказался запертым в опрокинутом сильными порывами ветра биотуалете на западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "В Западном административном округе мужчина оказался в биотуалете, который с грохотом упал дверью вниз при урагане", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что пострадавшему мужчине понадобилась помощь спасателей и врачей.
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происшествия, москва
Мужчина оказался заперт в упавшем биотуалете из-за урагана в Москве
Один из девяти пострадавших при урагане в Москве оказался запертым в биотуалете
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Один из девяти пострадавших при урагане в Москве оказался запертым в опрокинутом сильными порывами ветра биотуалете на западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"В Западном административном округе мужчина оказался в биотуалете, который с грохотом упал дверью вниз при урагане", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что пострадавшему мужчине понадобилась помощь спасателей и врачей.