https://ria.ru/20240620/moskva-1954272770.html

Мужчина оказался заперт в упавшем биотуалете из-за урагана в Москве

Мужчина оказался заперт в упавшем биотуалете из-за урагана в Москве - РИА Новости, 20.06.2024

Мужчина оказался заперт в упавшем биотуалете из-за урагана в Москве

Один из девяти пострадавших при урагане в Москве оказался запертым в опрокинутом сильными порывами ветра биотуалете на западе Москвы, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T15:27

2024-06-20T15:27

2024-06-20T15:27

происшествия

москва

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Один из девяти пострадавших при урагане в Москве оказался запертым в опрокинутом сильными порывами ветра биотуалете на западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "В Западном административном округе мужчина оказался в биотуалете, который с грохотом упал дверью вниз при урагане", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что пострадавшему мужчине понадобилась помощь спасателей и врачей.

https://ria.ru/20240620/moskva-1954265118.html

москва

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва