https://ria.ru/20240620/mosgorpark-1954155862.html

В Москве временно закрыли парки культуры и отдыха

В Москве временно закрыли парки культуры и отдыха - РИА Новости, 20.06.2024

В Москве временно закрыли парки культуры и отдыха

Парки культуры и отдыха Москвы временно закрыли в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщается в Telegram-канале Мосгорпарка. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T09:38

2024-06-20T09:38

2024-06-20T09:51

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Парки культуры и отдыха Москвы временно закрыли в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщается в Telegram-канале Мосгорпарка."Друзья, парки культуры и отдыха временно закрыты в связи с погодными условиями и неблагоприятным прогнозом. Будем информировать вас о режиме работы здесь - надеемся на скорую встречу", - говорится в сообщении.Как ранее сообщал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, в четверг в Москве ожидаются кратковременные ливневые дожди, местами сильные ливни с грозой и градом, местами может выпасть до 40 миллиметров осадков.

https://ria.ru/20240619/vilfand-1953884382.html

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