https://ria.ru/20240620/more-1954229965.html

Россия и Вьетнам договорились обеспечивать морскую безопасность

Россия и Вьетнам договорились обеспечивать морскую безопасность - РИА Новости, 20.06.2024

Россия и Вьетнам договорились обеспечивать морскую безопасность

Россия и Вьетнам будут обеспечивать морскую безопасность, свободу судоходства и воздушной навигации. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T13:55

2024-06-20T13:55

2024-06-20T13:55

россия

вьетнам

оон

международная организация гражданской авиации

международная морская организация

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954168587_0:320:3070:2047_1920x0_80_0_0_035965a0f9201b39699a19b8b2444cbe.jpg

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россия и Вьетнам будут обеспечивать морскую безопасность, свободу судоходства и воздушной навигации. Совместное заявление РФ и Социалистической Республики Вьетнам о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского договора об основах дружественных отношений опубликовано на сайте Кремля. "Россия и Вьетнам будут обеспечивать морскую безопасность, свободу судоходства и воздушной навигации, беспрепятственную торговлю, выступать за сдержанность в отношениях, неприменение силы или угрозы силой, разрешение споров вовлеченными в них сторонами мирными средствами в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, в том числе закрепленными в Уставе ООН, Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, а также в соответствии со стандартами и с рекомендуемой практикой Международной организации гражданской авиации, инструментами и конвенциями Международной морской организации", - говорится в тексте заявления.

https://ria.ru/20240620/vetnam-1954219368.html

россия

вьетнам

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вьетнам, оон, международная организация гражданской авиации, международная морская организация, в мире