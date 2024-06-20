Россия и Вьетнам договорились обеспечивать морскую безопасность
Россия и Вьетнам будут обеспечивать морскую безопасность и свободу судоходства
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам в Президентском дворце в Ханое
Президент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам в Президентском дворце в Ханое
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россия и Вьетнам будут обеспечивать морскую безопасность, свободу судоходства и воздушной навигации.
Совместное заявление РФ и Социалистической Республики Вьетнам о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского договора об основах дружественных отношений опубликовано на сайте Кремля.
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"Россия и Вьетнам будут обеспечивать морскую безопасность, свободу судоходства и воздушной навигации, беспрепятственную торговлю, выступать за сдержанность в отношениях, неприменение силы или угрозы силой, разрешение споров вовлеченными в них сторонами мирными средствами в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, в том числе закрепленными в Уставе ООН, Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, а также в соответствии со стандартами и с рекомендуемой практикой Международной организации гражданской авиации, инструментами и конвенциями Международной морской организации", - говорится в тексте заявления.