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Россия и Вьетнам договорились обеспечивать морскую безопасность - РИА Новости, 20.06.2024
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13:55 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/more-1954229965.html
Россия и Вьетнам договорились обеспечивать морскую безопасность
Россия и Вьетнам договорились обеспечивать морскую безопасность - РИА Новости, 20.06.2024
Россия и Вьетнам договорились обеспечивать морскую безопасность
Россия и Вьетнам будут обеспечивать морскую безопасность, свободу судоходства и воздушной навигации. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T13:55
2024-06-20T13:55
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международная организация гражданской авиации
международная морская организация
в мире
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россия и Вьетнам будут обеспечивать морскую безопасность, свободу судоходства и воздушной навигации. Совместное заявление РФ и Социалистической Республики Вьетнам о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского договора об основах дружественных отношений опубликовано на сайте Кремля. "Россия и Вьетнам будут обеспечивать морскую безопасность, свободу судоходства и воздушной навигации, беспрепятственную торговлю, выступать за сдержанность в отношениях, неприменение силы или угрозы силой, разрешение споров вовлеченными в них сторонами мирными средствами в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, в том числе закрепленными в Уставе ООН, Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, а также в соответствии со стандартами и с рекомендуемой практикой Международной организации гражданской авиации, инструментами и конвенциями Международной морской организации", - говорится в тексте заявления.
https://ria.ru/20240620/vetnam-1954219368.html
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россия, вьетнам, оон, международная организация гражданской авиации, международная морская организация, в мире
Россия, Вьетнам, ООН, Международная организация гражданской авиации, Международная морская организация, В мире
Россия и Вьетнам договорились обеспечивать морскую безопасность

Россия и Вьетнам будут обеспечивать морскую безопасность и свободу судоходства

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам в Президентском дворце в Ханое
Президент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам в Президентском дворце в Ханое - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам в Президентском дворце в Ханое
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россия и Вьетнам будут обеспечивать морскую безопасность, свободу судоходства и воздушной навигации.
Совместное заявление РФ и Социалистической Республики Вьетнам о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского договора об основах дружественных отношений опубликовано на сайте Кремля.
«
"Россия и Вьетнам будут обеспечивать морскую безопасность, свободу судоходства и воздушной навигации, беспрепятственную торговлю, выступать за сдержанность в отношениях, неприменение силы или угрозы силой, разрешение споров вовлеченными в них сторонами мирными средствами в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, в том числе закрепленными в Уставе ООН, Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, а также в соответствии со стандартами и с рекомендуемой практикой Международной организации гражданской авиации, инструментами и конвенциями Международной морской организации", - говорится в тексте заявления.
Президенты России и Вьетнама Владимир Путин и То Лам в Ханое - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
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РоссияВьетнамООНМеждународная организация гражданской авиацииМеждународная морская организацияВ мире
 
 
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