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В зоне ответственности "Севера" ВСУ за сутки потеряли до 290 военных
В зоне ответственности "Севера" ВСУ за сутки потеряли до 290 военных - РИА Новости, 20.06.2024
В зоне ответственности "Севера" ВСУ за сутки потеряли до 290 военных
Подразделения российской группировки войск "Север" за сутки продолжали продвигаться в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике четырех РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T13:34
2024-06-20T13:34
2024-06-20T13:34
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" за сутки продолжали продвигаться в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике четырех украинских бригад, ВСУ потеряли до 290 военных и пусковую установку HIMARS, сообщило в четверг министерство обороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Север" продолжено продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике 36-й бригады морской пехоты, 120-й, 127-й бригад теробороны и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Тихое, Волчанск, Глубокое и Липцы Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства. "Потери противника составили до 290 военнослужащих, три автомобиля, пусковая установка РСЗО М142 HIMARS производства США, 155-мм гаубица Panzerhaubitze-2000 производства ФРГ, две 152-мм гаубицы Д-20, 122-мм гаубица Д-30 и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США", - отмечает МО РФ.
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в мире, россия, волчанск, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Волчанск, США, Вооруженные силы Украины
В зоне ответственности "Севера" ВСУ за сутки потеряли до 290 военных
МО: силы "Севера" уничтожили до 290 солдат ВСУ и пусковую установку HIMARS