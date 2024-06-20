Рейтинг@Mail.ru
В зоне ответственности "Севера" ВСУ за сутки потеряли до 290 военных - РИА Новости, 20.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:34 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/mo-1954222400.html
В зоне ответственности "Севера" ВСУ за сутки потеряли до 290 военных
В зоне ответственности "Севера" ВСУ за сутки потеряли до 290 военных - РИА Новости, 20.06.2024
В зоне ответственности "Севера" ВСУ за сутки потеряли до 290 военных
Подразделения российской группировки войск "Север" за сутки продолжали продвигаться в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике четырех РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T13:34
2024-06-20T13:34
специальная военная операция на украине
в мире
россия
волчанск
сша
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948637198_0:71:3072:1799_1920x0_80_0_0_c09444d206923ee90a3cd822ce1a5b02.jpg
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" за сутки продолжали продвигаться в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике четырех украинских бригад, ВСУ потеряли до 290 военных и пусковую установку HIMARS, сообщило в четверг министерство обороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Север" продолжено продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике 36-й бригады морской пехоты, 120-й, 127-й бригад теробороны и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Тихое, Волчанск, Глубокое и Липцы Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства. "Потери противника составили до 290 военнослужащих, три автомобиля, пусковая установка РСЗО М142 HIMARS производства США, 155-мм гаубица Panzerhaubitze-2000 производства ФРГ, две 152-мм гаубицы Д-20, 122-мм гаубица Д-30 и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США", - отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20240620/svo-1954222082.html
россия
волчанск
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948637198_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e5d8afb1319bf1d393e17317208c8282.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, волчанск, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Волчанск, США, Вооруженные силы Украины
В зоне ответственности "Севера" ВСУ за сутки потеряли до 290 военных

МО: силы "Севера" уничтожили до 290 солдат ВСУ и пусковую установку HIMARS

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" за сутки продолжали продвигаться в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике четырех украинских бригад, ВСУ потеряли до 290 военных и пусковую установку HIMARS, сообщило в четверг министерство обороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" продолжено продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике 36-й бригады морской пехоты, 120-й, 127-й бригад теробороны и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Тихое, Волчанск, Глубокое и Липцы Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"Потери противника составили до 290 военнослужащих, три автомобиля, пусковая установка РСЗО М142 HIMARS производства США, 155-мм гаубица Panzerhaubitze-2000 производства ФРГ, две 152-мм гаубицы Д-20, 122-мм гаубица Д-30 и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США", - отмечает МО РФ.
ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
Группировка "Центр" нанесла поражение трем украинским бригадам в ДНР
13:34
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВолчанскСШАВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала