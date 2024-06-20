https://ria.ru/20240620/mishustin-1954302010.html

Мишустин: власти продолжат способствовать развитию конкуренции в стране

Мишустин: власти продолжат способствовать развитию конкуренции в стране - РИА Новости, 20.06.2024

Мишустин: власти продолжат способствовать развитию конкуренции в стране

Власти РФ продолжат снижать административную нагрузку, развивать малый и средний бизнес и поддерживать экономическую обоснованность тарифов, чтобы... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T16:27

2024-06-20T16:27

2024-06-20T16:27

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Власти РФ продолжат снижать административную нагрузку, развивать малый и средний бизнес и поддерживать экономическую обоснованность тарифов, чтобы способствовать дальнейшему развитию конкуренции в стране, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Мы продолжим реализацию мер, направленных в том числе на снижение административной нагрузки, на увеличение числа малых и средних предприятий, на поддержание стабильности на товарных рынках и, что очень важно, экономической обоснованности тарифов. Все это будет способствовать дальнейшему развитию конкуренции в стране", - сказал Мишустин, выступая на заседании правительства в четверг. Он отметил, что в прошлом году российская экономика продолжила адаптацию к меняющимся условиям мирового рынка в условиях санкций и шоков. "Своевременные законодательные изменения, дополнительные решения и совместные усилия правительства, ЦБ помогли снизить многие риски в финансовом секторе, поддержать бизнес и нарастить возможности внутреннего рынка, стабилизировать цены на ряд социально-значимых товаров и, что очень важно, не допустить дефицита благодаря перестройке логистических и производственно-торговых цепочек", - подчеркнул он. Мишустин также обратил внимание, что был отменен целый ряд негативных практик, которые использовали крупнейшие агрегаторы.

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Артем Смирнов

твой бизнес – новости, россия, михаил мишустин, центральный банк рф (цб рф)