https://ria.ru/20240620/mirshaymer-1954133561.html

В США рассказали о заинтересованности Байдена в конфликте на Украине

В США рассказали о заинтересованности Байдена в конфликте на Украине - РИА Новости, 20.06.2024

В США рассказали о заинтересованности Байдена в конфликте на Украине

Президент США Джо Байден заинтересован в продолжении украинского конфликта перед намеченными на ноябрь президентскими выборами в Штатах, но Россия в конечном... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T03:57

2024-06-20T03:57

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ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден заинтересован в продолжении украинского конфликта перед намеченными на ноябрь президентскими выборами в Штатах, но Россия в конечном счете одержит победу, заявил американский профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. "Байден хочет поддерживать нынешнее положение вещей", - заявил профессор в интервью экс-судье верховного суда штата Нью-Джерси Эндрю Наполитано, комментируя намерение американского лидера продолжать конфликт перед президентскими выборами. По мнению Миршаймера, в отличие от Украины, Байден "отчаянно" стремится завершить ближневосточный конфликт и очень сильно продавливает прекращение огня, поскольку это поможет главе Белого дома переизбраться на второй срок. Тем не менее, американский профессор выразил уверенность в том, что Россия одержит победу и "займет еще больше территорий, чем контролирует сейчас, а Украину ждет крах".Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Президент РФ Владимир Путин, говоря о специальной военной операции, заявлял, что "победа будет за нами", а мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в СВО.

https://ria.ru/20240619/vybory-1953676989.html

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россия, украина, сша, джо байден, джон миршаймер, владимир путин, нато, в мире