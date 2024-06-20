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В Минтруде призвали стимулировать рождаемость первых детей - РИА Новости, 20.06.2024
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09:19 20.06.2024 (обновлено: 13:19 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/mintrud-1954152270.html
В Минтруде призвали стимулировать рождаемость первых детей
В Минтруде призвали стимулировать рождаемость первых детей - РИА Новости, 20.06.2024
В Минтруде призвали стимулировать рождаемость первых детей
Меры для стимулирования рождения первых детей нужны в России, потому как основополагающим становится подход "плюс один ребенок в каждой семье", сообщила первый... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T09:19
2024-06-20T13:19
общество
россия
владивосток
ольга баталина
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ВЛАДИВОСТОК, 20 июн – РИА Новости. Меры для стимулирования рождения первых детей нужны в России, потому как основополагающим становится подход "плюс один ребенок в каждой семье", сообщила первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.&quot;Основным демографическим инструментом остаётся материнский капитал. После того, как маткапитал был перенесён на факт рождения первого ребенка, остановилось снижение суммарного коэффициента рождаемости первых детей. В условиях долгосрочного сокращения числа женщин репродуктивного возраста основополагающим становится подход &quot;плюс один ребенок в каждой семье&quot;. Все наши усилия должны быть направлены на повышение интенсивности рождений, особенно вторых, третьих... Нам нужно что-то делать и для стимулирования рождения первых детей, потому что, по данным переписи, число женщин репродуктивного возраста старше 24 лет остается достаточно высоким&quot;, - сказала Баталина на пленарном заседании Девятой всероссийской конференции &quot;Демографическое развитие Дальнего Востока&quot; во Владивостоке.По ее словам, это не женщины, которые не хотели бы иметь детей, а те, которые в силу разных жизненных обстоятельств их не имеют. Многие из них работают на госслужбе."Я бы тоже предложила об этом подумать", - отметила замминистра.
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общество, россия, владивосток, ольга баталина
Общество, Россия, Владивосток, Ольга Баталина
В Минтруде призвали стимулировать рождаемость первых детей

Минтруд: в России нужны меры для стимулирования рождения первых детей

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЖенщина гуляет с детьми в парке
Женщина гуляет с детьми в парке - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Женщина гуляет с детьми в парке . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 20 июн – РИА Новости. Меры для стимулирования рождения первых детей нужны в России, потому как основополагающим становится подход "плюс один ребенок в каждой семье", сообщила первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.
«

"Основным демографическим инструментом остаётся материнский капитал. После того, как маткапитал был перенесён на факт рождения первого ребенка, остановилось снижение суммарного коэффициента рождаемости первых детей. В условиях долгосрочного сокращения числа женщин репродуктивного возраста основополагающим становится подход "плюс один ребенок в каждой семье". Все наши усилия должны быть направлены на повышение интенсивности рождений, особенно вторых, третьих... Нам нужно что-то делать и для стимулирования рождения первых детей, потому что, по данным переписи, число женщин репродуктивного возраста старше 24 лет остается достаточно высоким", - сказала Баталина на пленарном заседании Девятой всероссийской конференции "Демографическое развитие Дальнего Востока" во Владивостоке.

По ее словам, это не женщины, которые не хотели бы иметь детей, а те, которые в силу разных жизненных обстоятельств их не имеют. Многие из них работают на госслужбе.
"Я бы тоже предложила об этом подумать", - отметила замминистра.
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ОбществоРоссияВладивостокОльга Баталина
 
 
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