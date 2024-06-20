https://ria.ru/20240620/mintrud-1954152270.html

В Минтруде призвали стимулировать рождаемость первых детей

В Минтруде призвали стимулировать рождаемость первых детей - РИА Новости, 20.06.2024

В Минтруде призвали стимулировать рождаемость первых детей

Меры для стимулирования рождения первых детей нужны в России, потому как основополагающим становится подход "плюс один ребенок в каждой семье", сообщила первый... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T09:19

2024-06-20T09:19

2024-06-20T13:19

общество

россия

владивосток

ольга баталина

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ВЛАДИВОСТОК, 20 июн – РИА Новости. Меры для стимулирования рождения первых детей нужны в России, потому как основополагающим становится подход "плюс один ребенок в каждой семье", сообщила первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина."Основным демографическим инструментом остаётся материнский капитал. После того, как маткапитал был перенесён на факт рождения первого ребенка, остановилось снижение суммарного коэффициента рождаемости первых детей. В условиях долгосрочного сокращения числа женщин репродуктивного возраста основополагающим становится подход "плюс один ребенок в каждой семье". Все наши усилия должны быть направлены на повышение интенсивности рождений, особенно вторых, третьих... Нам нужно что-то делать и для стимулирования рождения первых детей, потому что, по данным переписи, число женщин репродуктивного возраста старше 24 лет остается достаточно высоким", - сказала Баталина на пленарном заседании Девятой всероссийской конференции "Демографическое развитие Дальнего Востока" во Владивостоке.По ее словам, это не женщины, которые не хотели бы иметь детей, а те, которые в силу разных жизненных обстоятельств их не имеют. Многие из них работают на госслужбе."Я бы тоже предложила об этом подумать", - отметила замминистра.

https://ria.ru/20231028/mnogodetnye_semi-1905741815.html

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общество, россия, владивосток, ольга баталина