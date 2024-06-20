https://ria.ru/20240620/metro-1954204644.html
Из московского метро уберут желтые информационные терминалы
Из московского метро уберут желтые информационные терминалы - РИА Новости, 20.06.2024
Из московского метро уберут желтые информационные терминалы
Желтые информационные терминалы начали убирать в столичном метро, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T12:31
2024-06-20T12:31
2024-06-20T12:42
общество
москва
московский метрополитен
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Желтые информационные терминалы начали убирать в столичном метро, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. "На станциях московского метро начинают снимать желтые информационные терминалы. С мая пассажиры могут активировать онлайн-пополнение "Тройки" и карты москвича на всех турникетах", - говорится в сообщении. Уточняется, что на станциях метро и Московского центрального кольца установлено более 4 тысяч таких терминалов. При этом онлайн-пополнением транспортной карты москвичи воспользовались уже почти 400 тысяч раз. "Теперь не нужно подходить к желтым терминалам - это сэкономит москвичам до 20 минут времени в пути в месяц. По поручению (мэра Москвы - ред.) Сергея Собянина мы делаем пассажирские сервисы еще проще и удобнее", - цитирует портал заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
https://ria.ru/20240602/skhema-1950014391.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московский метрополитен
Общество, Москва, Московский метрополитен
Из московского метро уберут желтые информационные терминалы
В московском метро начали снимать желтые информационные терминалы
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Желтые информационные терминалы начали убирать в столичном метро, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
"На станциях московского метро начинают снимать желтые информационные терминалы. С мая пассажиры могут активировать онлайн-пополнение "Тройки" и карты москвича на всех турникетах", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на станциях метро и Московского центрального кольца установлено более 4 тысяч таких терминалов. При этом онлайн-пополнением транспортной карты москвичи воспользовались уже почти 400 тысяч раз.
"Теперь не нужно подходить к желтым терминалам - это сэкономит москвичам до 20 минут времени в пути в месяц. По поручению (мэра Москвы - ред.) Сергея Собянина
мы делаем пассажирские сервисы еще проще и удобнее", - цитирует портал заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова
.