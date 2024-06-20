https://ria.ru/20240620/metro-1954204644.html

Из московского метро уберут желтые информационные терминалы

Из московского метро уберут желтые информационные терминалы - РИА Новости, 20.06.2024

Из московского метро уберут желтые информационные терминалы

Желтые информационные терминалы начали убирать в столичном метро, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T12:31

2024-06-20T12:31

2024-06-20T12:42

общество

москва

московский метрополитен

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Желтые информационные терминалы начали убирать в столичном метро, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. "На станциях московского метро начинают снимать желтые информационные терминалы. С мая пассажиры могут активировать онлайн-пополнение "Тройки" и карты москвича на всех турникетах", - говорится в сообщении. Уточняется, что на станциях метро и Московского центрального кольца установлено более 4 тысяч таких терминалов. При этом онлайн-пополнением транспортной карты москвичи воспользовались уже почти 400 тысяч раз. "Теперь не нужно подходить к желтым терминалам - это сэкономит москвичам до 20 минут времени в пути в месяц. По поручению (мэра Москвы - ред.) Сергея Собянина мы делаем пассажирские сервисы еще проще и удобнее", - цитирует портал заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

https://ria.ru/20240602/skhema-1950014391.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, москва, московский метрополитен