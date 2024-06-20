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СМИ рассказали об отношении Мелони к назначению Каллас главой дипломатии ЕС - РИА Новости, 20.06.2024
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10:39 20.06.2024 (обновлено: 11:09 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/meloni-1954169289.html
СМИ рассказали об отношении Мелони к назначению Каллас главой дипломатии ЕС
СМИ рассказали об отношении Мелони к назначению Каллас главой дипломатии ЕС - РИА Новости, 20.06.2024
СМИ рассказали об отношении Мелони к назначению Каллас главой дипломатии ЕС
Премьер Италии Джорджа Мелони скептически настроена к возможному назначению эстонского премьера Каи Каллас на пост главы дипломатии ЕС, который на данный момент РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T10:39
2024-06-20T11:09
в мире
италия
люксембург (округ)
бельгия
кайя каллас
джорджа мелони
жозеп боррель
евросоюз
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Премьер Италии Джорджа Мелони скептически настроена к возможному назначению эстонского премьера Каи Каллас на пост главы дипломатии ЕС, который на данный момент занимает испанский политик Жозеп Боррель, сообщает портал Euractiv со ссылкой на источники из партии Мелони "Братья Италии". Ранее бельгийское издание Soir сообщало, что Каллас упоминается в числе возможных претендентов на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, который сейчас занимает Боррель. Помимо Каллас, в качестве претендентов издание указало бывшего премьера и действующего главу МИД Люксембурга Ксавье Беттеля, премьер-министра Бельгии Александра де Кроо и действующего главу Евросовета Шарля Мишеля. "Источники из партии "Братья Италии" в Брюсселе предполагают, что Мелони может особенно скептически отнестись к назначению Каллас на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам", - говорится в материале. По словам собеседников портала, у итальянской стороны нет личных возражений к ее назначению. Однако, по их мнению, назначение Каллас на пост главы дипломатии ЕС предоставит ей непропорционально высокий вес, а группа "Обновляя Европу" в Европарламенте, по их словам, вскоре потеряет свои позиции в качестве третьей по величине группе в парламенте, поскольку недавно потерпела поражение на выборах. При этом аналитики, как отмечает портал, заявляют, что скептический настрой Мелони может быть связан с другим. "Возможно, она не захочет делегировать обязанности по внешней политике странам Балтии, опасаясь, что их внимание будет чрезмерно ориентировано на Восток и может отодвинуть на второй план проблемы Средиземноморья и миграции", - говорится в материале.
https://ria.ru/20231006/skandal-1901088618.html
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в мире, италия, люксембург (округ), бельгия, кайя каллас, джорджа мелони, жозеп боррель, евросоюз, братья италии, евросовет
В мире, Италия, Люксембург (округ), Бельгия, Кайя Каллас, Джорджа Мелони, Жозеп Боррель, Евросоюз, Братья Италии, Евросовет
СМИ рассказали об отношении Мелони к назначению Каллас главой дипломатии ЕС

Euractiv: Мелони скептически относится к назначению Каллас главой дипломатии ЕС

© AP Photo / Alessandra TarantinoПремьер-министр Италии Джорджа Мелони
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Премьер Италии Джорджа Мелони скептически настроена к возможному назначению эстонского премьера Каи Каллас на пост главы дипломатии ЕС, который на данный момент занимает испанский политик Жозеп Боррель, сообщает портал Euractiv со ссылкой на источники из партии Мелони "Братья Италии".
Ранее бельгийское издание Soir сообщало, что Каллас упоминается в числе возможных претендентов на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, который сейчас занимает Боррель. Помимо Каллас, в качестве претендентов издание указало бывшего премьера и действующего главу МИД Люксембурга Ксавье Беттеля, премьер-министра Бельгии Александра де Кроо и действующего главу Евросовета Шарля Мишеля.
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"Источники из партии "Братья Италии" в Брюсселе предполагают, что Мелони может особенно скептически отнестись к назначению Каллас на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам", - говорится в материале.
По словам собеседников портала, у итальянской стороны нет личных возражений к ее назначению. Однако, по их мнению, назначение Каллас на пост главы дипломатии ЕС предоставит ей непропорционально высокий вес, а группа "Обновляя Европу" в Европарламенте, по их словам, вскоре потеряет свои позиции в качестве третьей по величине группе в парламенте, поскольку недавно потерпела поражение на выборах.
При этом аналитики, как отмечает портал, заявляют, что скептический настрой Мелони может быть связан с другим.
"Возможно, она не захочет делегировать обязанности по внешней политике странам Балтии, опасаясь, что их внимание будет чрезмерно ориентировано на Восток и может отодвинуть на второй план проблемы Средиземноморья и миграции", - говорится в материале.
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В миреИталияЛюксембург (округ)БельгияКайя КалласДжорджа МелониЖозеп БоррельЕвросоюзБратья ИталииЕвросовет
 
 
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