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Эксперты рассказали, как вести себя при встрече с белым медведем - РИА Новости, 20.06.2024
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14:33 20.06.2024 (обновлено: 14:34 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/medved-1954245666.html
Эксперты рассказали, как вести себя при встрече с белым медведем
Эксперты рассказали, как вести себя при встрече с белым медведем - РИА Новости, 20.06.2024
Эксперты рассказали, как вести себя при встрече с белым медведем
Фонд "Природа и люди" и Московский зоопарк при поддержке Росприроднадзора в четверг провели семинар-тренинг, на котором рассказали, как вести себя при встрече с РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T14:33
2024-06-20T14:34
арктика
москва
красноярский край
московский зоопарк
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Фонд "Природа и люди" и Московский зоопарк при поддержке Росприроднадзора в четверг провели семинар-тренинг, на котором рассказали, как вести себя при встрече с белым медведем, сообщили в пресс-службе фонда. "В Москве состоялся семинар-тренинг по предотвращению и решению конфликтных ситуаций между человеком и белым медведем. Мероприятие, организованное фондом "Природа и люди" и Московским зоопарком при поддержке Росприроднадзора, собрало специалистов из Якутии, Красноярского края и Ямало-Ненецкого АО", - говорится в сообщении. По данным фонда, за последние три года в российской Арктике зарегистрировано более 300 конфликтных ситуаций. С белым медведем сталкиваются не только коренные жители, но и пограничники, метеорологи, сотрудники промышленных предприятий, работающие в северных регионах. "Приятно видеть, что компании, ведущие свою работу в северных широтах, активно откликнулись на приглашение поучаствовать в тренинге. Сейчас именно они – флагман развития и освоения российской Арктики. И именно от них во многом зависит успех реализации предлагаемых экспертами мер по предотвращению конфликтных ситуаций между человеком и белым медведем", - приводит слова гендиректора фонда Сергея Рыбакова его пресс-служба. В пятницу на территории Центра воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка пройдет практическая часть тренинга - участники смогут испытать различные средства отпугивания хищника, заключили в организации.
https://ria.ru/20240618/rosprirodnadzor-1953554542.html
https://ria.ru/20240525/medved-1948331312.html
арктика
москва
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арктика, москва, красноярский край, московский зоопарк, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
Арктика, Москва, Красноярский край, Московский зоопарк, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
Эксперты рассказали, как вести себя при встрече с белым медведем

Фонд "Природа и люди" рассказал, как вести себя при встрече с белым медведем

© РИА Новости / Максим Деминов | Перейти в медиабанкБелый медведь на побережье Восточно-Сибирского моря
Белый медведь на побережье Восточно-Сибирского моря - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Максим Деминов
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Белый медведь на побережье Восточно-Сибирского моря. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Фонд "Природа и люди" и Московский зоопарк при поддержке Росприроднадзора в четверг провели семинар-тренинг, на котором рассказали, как вести себя при встрече с белым медведем, сообщили в пресс-службе фонда.
Москве состоялся семинар-тренинг по предотвращению и решению конфликтных ситуаций между человеком и белым медведем. Мероприятие, организованное фондом "Природа и люди" и Московским зоопарком при поддержке Росприроднадзора, собрало специалистов из Якутии, Красноярского края и Ямало-Ненецкого АО", - говорится в сообщении.
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По данным фонда, за последние три года в российской Арктике зарегистрировано более 300 конфликтных ситуаций. С белым медведем сталкиваются не только коренные жители, но и пограничники, метеорологи, сотрудники промышленных предприятий, работающие в северных регионах.
"Приятно видеть, что компании, ведущие свою работу в северных широтах, активно откликнулись на приглашение поучаствовать в тренинге. Сейчас именно они – флагман развития и освоения российской Арктики. И именно от них во многом зависит успех реализации предлагаемых экспертами мер по предотвращению конфликтных ситуаций между человеком и белым медведем", - приводит слова гендиректора фонда Сергея Рыбакова его пресс-служба.
В пятницу на территории Центра воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка пройдет практическая часть тренинга - участники смогут испытать различные средства отпугивания хищника, заключили в организации.
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