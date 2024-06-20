Эксперты рассказали, как вести себя при встрече с белым медведем
Фонд "Природа и люди" рассказал, как вести себя при встрече с белым медведем
© РИА Новости / Максим Деминов | Перейти в медиабанкБелый медведь на побережье Восточно-Сибирского моря
Белый медведь на побережье Восточно-Сибирского моря. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Фонд "Природа и люди" и Московский зоопарк при поддержке Росприроднадзора в четверг провели семинар-тренинг, на котором рассказали, как вести себя при встрече с белым медведем, сообщили в пресс-службе фонда.
"В Москве состоялся семинар-тренинг по предотвращению и решению конфликтных ситуаций между человеком и белым медведем. Мероприятие, организованное фондом "Природа и люди" и Московским зоопарком при поддержке Росприроднадзора, собрало специалистов из Якутии, Красноярского края и Ямало-Ненецкого АО", - говорится в сообщении.
По данным фонда, за последние три года в российской Арктике зарегистрировано более 300 конфликтных ситуаций. С белым медведем сталкиваются не только коренные жители, но и пограничники, метеорологи, сотрудники промышленных предприятий, работающие в северных регионах.
"Приятно видеть, что компании, ведущие свою работу в северных широтах, активно откликнулись на приглашение поучаствовать в тренинге. Сейчас именно они – флагман развития и освоения российской Арктики. И именно от них во многом зависит успех реализации предлагаемых экспертами мер по предотвращению конфликтных ситуаций между человеком и белым медведем", - приводит слова гендиректора фонда Сергея Рыбакова его пресс-служба.
В пятницу на территории Центра воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка пройдет практическая часть тренинга - участники смогут испытать различные средства отпугивания хищника, заключили в организации.