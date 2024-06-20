https://ria.ru/20240620/mchs-1954307700.html
МЧС России доставило в Кабул 21 тонну гуманитарной помощи
МЧС России доставило в Кабул 21 тонну гуманитарной помощи - РИА Новости, 20.06.2024
МЧС России доставило в Кабул 21 тонну гуманитарной помощи
Специальный рейс МЧС России доставил в Кабул очередную партию гуманитарной помощи весом около 21 тонны, которая включает в себя пшеничную муку и подсолнечное... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T16:39
2024-06-20T16:39
2024-06-20T16:39
россия
кабул (город)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Специальный рейс МЧС России доставил в Кабул очередную партию гуманитарной помощи весом около 21 тонны, которая включает в себя пшеничную муку и подсолнечное масло, сообщил МИД РФ. "Помощь предоставлена Волгоградской областной общественной организацией развития культуры "Дом Дружбы" в рамках международных проектов "Народы вместе сквозь года" и "Россия с вами" при поддержке Россотрудничества", - говорится в сообщении. Среди гуманитарной помощи - продукты питания и вещи первой необходимости. В министерстве заверили, что работа по оказанию гуманитарной помощи дружественному афганскому народу будет продолжена.
https://ria.ru/20240504/gumpomosch-1943862994.html
россия
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россия, кабул (город), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
Россия, Кабул (город), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
МЧС России доставило в Кабул 21 тонну гуманитарной помощи
МЧС РФ доставило 21 тонну гуманитарной помощи в Афганистан