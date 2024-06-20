https://ria.ru/20240620/mchs-1954307700.html

МЧС России доставило в Кабул 21 тонну гуманитарной помощи

МЧС России доставило в Кабул 21 тонну гуманитарной помощи - РИА Новости, 20.06.2024

МЧС России доставило в Кабул 21 тонну гуманитарной помощи

Специальный рейс МЧС России доставил в Кабул очередную партию гуманитарной помощи весом около 21 тонны, которая включает в себя пшеничную муку и подсолнечное... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T16:39

2024-06-20T16:39

2024-06-20T16:39

россия

кабул (город)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Специальный рейс МЧС России доставил в Кабул очередную партию гуманитарной помощи весом около 21 тонны, которая включает в себя пшеничную муку и подсолнечное масло, сообщил МИД РФ. "Помощь предоставлена Волгоградской областной общественной организацией развития культуры "Дом Дружбы" в рамках международных проектов "Народы вместе сквозь года" и "Россия с вами" при поддержке Россотрудничества", - говорится в сообщении. Среди гуманитарной помощи - продукты питания и вещи первой необходимости. В министерстве заверили, что работа по оказанию гуманитарной помощи дружественному афганскому народу будет продолжена.

https://ria.ru/20240504/gumpomosch-1943862994.html

россия

кабул (город)

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россия, кабул (город), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)