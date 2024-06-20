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Вертолет МЧС с водосливным устройством будет тушить пожары в Якутии

Вертолет МЧС с водосливным устройством будет тушить пожары в Якутии - РИА Новости, 20.06.2024

Вертолет МЧС с водосливным устройством будет тушить пожары в Якутии

Вертолет МЧС России с водосливным устройством будет тушить пожары на севере Якутии, где установилась сухая и ветреная погода, сообщила пресс-служба главного... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T12:21

2024-06-20T12:21

2024-06-20T12:21

россия

якутск

среднеколымск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8 амтш

природные пожары в россии

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ЯКУТСК, 20 июн - РИА Новости. Вертолет МЧС России с водосливным устройством будет тушить пожары на севере Якутии, где установилась сухая и ветреная погода, сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по республике. По данным ежедневного мониторинга, на территории республики отмечается 133 пожара на общей площади свыше 249 тысяч гектар. Наиболее сложная обстановка складывается на территории Томпонского, Алданского, Нерюнгринского, Усть-Майского, Абыйского, Усть-Янского, Булунского, Верхнеколымского, Момского и Среднеколымского районов. Как отметил начальник ГУМЧС Павел Гарин, все мероприятия по защите населенных пунктов выполнены: оборудованы минерализованные полосы, имеются естественные преграды. "Вчера из Якутска в Среднеколымск была направлена группировка пожарных и спасателей, сил и средств достаточно. В целом, для усиления группировки в северных районах Якутии утром направили вертолет Ми-8 МЧС России с водосливным устройством. Ежедневно проводится увеличение сил и средств, задействованных на тушение природных пожаров, также применяются беспилотные авиационные системы МЧС России",- сказал он. По мнению специалистов, причина пожаров - сухие грозы. Ежесуточно площади возгораний увеличиваются из-за ветра и отсутствия осадков. "За сутки на тушение лесных пожаров привлекалось свыше 850 человек и 53 единиц техники от всех взаимодействующих структур РСЧС, группировка сил и средств увеличилась на 45 человек в связи с переброской сил с ранее ликвидированных пожаров на действующие", - добавили в пресс-службе.

россия

якутск

среднеколымск

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россия, якутск, среднеколымск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, природные пожары в россии