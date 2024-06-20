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На Кубани загорелся цех по производству матрасов
На Кубани загорелся цех по производству матрасов - РИА Новости, 20.06.2024
На Кубани загорелся цех по производству матрасов
В Краснодарском крае горит цех по производству матрасов на 500 "квадратах", пожар уже локализован, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T11:42
2024-06-20T11:42
2024-06-20T11:42
происшествия
краснодарский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. В Краснодарском крае горит цех по производству матрасов на 500 "квадратах", пожар уже локализован, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. "В Краснодарском крае тушат цех по производству матрасов. В поселке Березовый огонь охватил 500 квадратных метров здания. Пожар уже локализован", - говорится в сообщении ведомства.
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происшествия, краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Краснодарский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Кубани загорелся цех по производству матрасов
МЧС: на Кубани загорелся цех по производству матрасов, пожар уже локализован