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В Архангельской области два человека погибли при пожаре в частном доме
В Архангельской области два человека погибли при пожаре в частном доме - РИА Новости, 20.06.2024
В Архангельской области два человека погибли при пожаре в частном доме
Два человека – брат с сестрой погибли во время пожара в частном доме в Каргополе Архангельской области, их родители госпитализированы с ожогами, сообщили в... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T09:51
2024-06-20T09:51
2024-06-20T10:34
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МУРМАНСК, 20 июн – РИА Новости. Два человека – брат с сестрой погибли во время пожара в частном доме в Каргополе Архангельской области, их родители госпитализированы с ожогами, сообщили в региональном ГУ МЧС."Трагедия случилась ночью в городе Каргополе. Из частного жилого дома смогли самостоятельно спастись только родители, они госпитализированы. Тела 11-летнего мальчика и 20-летней девушки обнаружили пожарные", - говорится в сообщении.Отмечается, что огонь на 120 квадратных метрах потушили 12 специалистов. В Каргополь направлена рабочая группа главного управления МЧС России по Архангельской области. Специалистам предстоит провести работу по установлению причин пожара и оценить действия по его тушению.
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происшествия, новосибирская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Новосибирская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Архангельской области два человека погибли при пожаре в частном доме
МЧС: при пожаре в частном доме в Архангельской области погибли брат и сестра