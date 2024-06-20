https://ria.ru/20240620/mchs-1954157812.html

В Архангельской области два человека погибли при пожаре в частном доме

В Архангельской области два человека погибли при пожаре в частном доме - РИА Новости, 20.06.2024

В Архангельской области два человека погибли при пожаре в частном доме

Два человека – брат с сестрой погибли во время пожара в частном доме в Каргополе Архангельской области, их родители госпитализированы с ожогами, сообщили в... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T09:51

2024-06-20T09:51

2024-06-20T10:34

происшествия

новосибирская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880662995_0:262:3173:2047_1920x0_80_0_0_2a029b99fdee69c12263fdb78662d5b1.jpg

МУРМАНСК, 20 июн – РИА Новости. Два человека – брат с сестрой погибли во время пожара в частном доме в Каргополе Архангельской области, их родители госпитализированы с ожогами, сообщили в региональном ГУ МЧС."Трагедия случилась ночью в городе Каргополе. Из частного жилого дома смогли самостоятельно спастись только родители, они госпитализированы. Тела 11-летнего мальчика и 20-летней девушки обнаружили пожарные", - говорится в сообщении.Отмечается, что огонь на 120 квадратных метрах потушили 12 специалистов. В Каргополь направлена рабочая группа главного управления МЧС России по Архангельской области. Специалистам предстоит провести работу по установлению причин пожара и оценить действия по его тушению.

https://ria.ru/20240620/pozhar-1954157647.html

новосибирская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, новосибирская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)