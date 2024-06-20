https://ria.ru/20240620/matvienko-1954334309.html
Беглов предложил Матвиенко в качестве сенатора от правительства Петербурга
Беглов предложил Матвиенко в качестве сенатора от правительства Петербурга - РИА Новости, 20.06.2024
Беглов предложил Матвиенко в качестве сенатора от правительства Петербурга
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что снова предложил в качестве кандидатуры сенатора от правительства города Валентину Матвиенко. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T10:40
2024-06-20T10:40
2024-06-20T17:49
политика
валентина матвиенко
александр беглов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что снова предложил в качестве кандидатуры сенатора от правительства города Валентину Матвиенко. "Снова предлагаю Валентину Ивановну Матвиенко в качестве кандидатуры сенатора от правительства города. Валентина Ивановна очень много делает для города и отстаивает его интересы", - сказал губернатор РИА Новости.
https://ria.ru/20240426/vstrecha-1942567619.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, валентина матвиенко, александр беглов
Политика, Валентина Матвиенко, Александр Беглов
Беглов предложил Матвиенко в качестве сенатора от правительства Петербурга
Беглов вновь предложил Матвиенко в качестве сенатора от правительства Петербурга