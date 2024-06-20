https://ria.ru/20240620/matvienko-1954334309.html

Беглов предложил Матвиенко в качестве сенатора от правительства Петербурга

Беглов предложил Матвиенко в качестве сенатора от правительства Петербурга - РИА Новости, 20.06.2024

Беглов предложил Матвиенко в качестве сенатора от правительства Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что снова предложил в качестве кандидатуры сенатора от правительства города Валентину Матвиенко. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T10:40

2024-06-20T10:40

2024-06-20T17:49

политика

валентина матвиенко

александр беглов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что снова предложил в качестве кандидатуры сенатора от правительства города Валентину Матвиенко. "Снова предлагаю Валентину Ивановну Матвиенко в качестве кандидатуры сенатора от правительства города. Валентина Ивановна очень много делает для города и отстаивает его интересы", - сказал губернатор РИА Новости.

https://ria.ru/20240426/vstrecha-1942567619.html

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Максим Зубков

Максим Зубков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

политика, валентина матвиенко, александр беглов