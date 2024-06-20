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Беглов предложил Матвиенко в качестве сенатора от правительства Петербурга - РИА Новости, 20.06.2024
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10:40 20.06.2024 (обновлено: 17:49 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/matvienko-1954334309.html
Беглов предложил Матвиенко в качестве сенатора от правительства Петербурга
Беглов предложил Матвиенко в качестве сенатора от правительства Петербурга - РИА Новости, 20.06.2024
Беглов предложил Матвиенко в качестве сенатора от правительства Петербурга
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что снова предложил в качестве кандидатуры сенатора от правительства города Валентину Матвиенко. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T10:40
2024-06-20T17:49
политика
валентина матвиенко
александр беглов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что снова предложил в качестве кандидатуры сенатора от правительства города Валентину Матвиенко. "Снова предлагаю Валентину Ивановну Матвиенко в качестве кандидатуры сенатора от правительства города. Валентина Ивановна очень много делает для города и отстаивает его интересы", - сказал губернатор РИА Новости.
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политика, валентина матвиенко, александр беглов
Политика, Валентина Матвиенко, Александр Беглов
Беглов предложил Матвиенко в качестве сенатора от правительства Петербурга

Беглов вновь предложил Матвиенко в качестве сенатора от правительства Петербурга

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что снова предложил в качестве кандидатуры сенатора от правительства города Валентину Матвиенко.
"Снова предлагаю Валентину Ивановну Матвиенко в качестве кандидатуры сенатора от правительства города. Валентина Ивановна очень много делает для города и отстаивает его интересы", - сказал губернатор РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время встречи. 26 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
Путин в Петербурге провел встречу с Бегловым
26 апреля, 17:46
 
ПолитикаВалентина МатвиенкоАлександр Беглов
 
 
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