https://ria.ru/20240620/master_i_margarita-1949396970.html

Подтексты. "Мастер и Маргарита": читают все, понимает не каждый

Подтексты. "Мастер и Маргарита": читают все, понимает не каждый - РИА Новости, 20.06.2024

Подтексты. "Мастер и Маргарита": читают все, понимает не каждый

За свою историю человечество создало огромное количество книг, и новые издания появляются почти каждый день. Но как не запутаться и не упустить что-то важное в... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T09:00

2024-06-20T09:00

2024-06-20T09:00

литературные путешествия с максимом шараповым

михаил булгаков

москва

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литература

культура

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За свою историю человечество создало огромное количество книг, и новые издания появляются почти каждый день. Но как не запутаться и не упустить что-то важное в этом потоке?Сегодня проект "Литературные путешествия с Максимом Шараповым" в рубрике "Подтексты" представляет пять мнений о "Мастере и Маргарите" от людей, неравнодушных к литературе.Юлия Комарова, автор литературного канала в Дзене "БиблиоЮлия":Вы уже посмотрели новый фильм по "Мастеру и Маргарите"? Тогда пора перечитать книгу!Потому что в книге противостояние Мастера и Власти зеркально отражается в противостоянии Иешуа и Понтия Пилата. И тогда личная история гонения на писателя разрастается до вселенской трагедии уничтожения Творца. В романе Иешуа не маленький и слабый человечек в руках всесильного правителя. Нет! Это человек, сам имеющий всю полноту власти. Он может исцелить головную боль Пилата, он может одним движением руки снять с себя оковы. Вопрос только в том, хочет ли. А вот Пилат очень хочет спасти Иешуа, но при всей своей власти не может.Так и власть не может уничтожить рукопись Мастера, не может заставить его молчать. Во все времена смысл любого творчества был в том, чтобы говорить правду – нам о нас самих.Я думаю, что именно в этой обнаженной правде и заключается секрет популярности романа. А еще в том, что любовь Мастера и Маргариты оказывается сильнее смерти. Никакие злые силы не могут помешать влюбленным быть счастливыми вместе. А то, что Воланд сила недобрая, мы с вами хорошо понимаем.Многие верующие люди считают роман антирелигиозным. Я так не думаю. Знаю тех, кто в советское время именно через него пришел к Богу. Ведь и Воланд уважает Христа и требует такого же уважения от своих собеседников на Патриарших.Анастасия Акинина, книжный блог в Дзене "Ариаднина нить | Книги":По секрету: я читала легендарный роман Булгакова лишь единожды, в 9 или 10 классе школы. Но помню сюжет, героев и отдельные повороты очень хорошо (чего не скажешь о многих других книгах, которые я прочла).Это текст, который врезается в память навсегда. Вернее, для меня "Мастер и Маргарита" – это два текста, кардинально различных. Роман о мистической Москве и роман о трудных решениях Христа и Пилата. Первый вызывает во мне безотчетное отторжение своими отрезанными головами и сатанинскими балами, вторым я восхищаюсь за остроту морально-нравственных вопросов.Мастерство Булгакова поражает тем, что он распознал силу, состоящую в объединении разнородных историй. По отдельности эти два романа были бы слишком однозначными, а вместе образуют неустаревающую загадку, которая привлекает все новые и новые поколения читателей.Сегодня и Воланд, и Пилат ушли от нас еще на 100 лет дальше, чем от Булгакова, но загадка их по-прежнему не разгадана. Читать этот роман стоит хотя бы для того, чтобы попытать свои силы: вдруг у вас получится. К тому же это одна из немногих книг русской литературы классического периода, которая по-настоящему живо и увлекательно написана.Василий Бортников, Телеграм-канал "Запах книг":"Мастер и Маргарита" Булгакова — невероятно многослойное произведение, что делает его практически универсальным для любого возраста, класса и даже страны. Это доказывает неостывающий, а иногда даже заново разгорающийся интерес к книге в наше время. До сих пор роман читают и в школе, и на пенсии, и в России, и за рубежом, снимают экранизации и спорят об истинных смыслах.Для одних история становится сугубо развлекательной с наблюдением за свитой, мистикой и колоритным Бегемотом, починяющим примус. Для других это сложная религиозная тема с отсылками и вечными вопросами.Это может быть даже сюжет трагичной любви или творческого пути, борьба с материальным или с самим собой. А если углубиться в историю создания и сопутствующих сложностей при публикации, то можно найти политические элементы и что-то воспринять как сатиру либо прямые отсылки. Абсолютно универсальное и неизмеримое в своей широте произведение.Но лично для меня это рассуждение о вопросах добра и зла, вечного дуализма души. Можно ли творить зло во имя добра и спасения других? Может ли добро навредить? Как будто все эти термины относительны, в зависимости от точки зрения.Поэтому про "Мастера и Маргариту" легко говорить часами, что я и рекомендую попробовать с интересным собеседником: вы вспомните, каким увлекательным может быть чтение и разделение впечатлений от него.Гузель Зиятдинович, Дзен-блог "Короче, о книгах":"Мастер и Маргарита" — бесспорный шедевр русской литературы ХХ века. В этом не может быть никаких сомнений. Булгаков создал поистине уникальный художественный мир, одновременно сочетающий в себе, казалось бы, мало сочетающиеся вещи: мистику и реализм, сатиру и философскую глубину.И действительно, любители мистики найдут в нем захватывающую историю о визите в Москву самого дьявола со своей свитой. Романтически настроенные читатели погрузятся в трогательную историю любви Мастера и Маргариты. А те, кто ищет в литературе остросоциальный и политический комментарий, получат яркую картину жизни в сталинскую эпоху с ее репрессиями, доносами и всепроникающим страхом.Но самое главное, что роман Булгакова является глубоким философским произведением, размышляющим о вечных вопросах бытия — о сущности человека, о противоборстве добра и зла, о смысле существования. При этом автор подает эти серьезные темы с лукавым юмором и острой сатирой, не впадая в тяжеловесность.Особенно впечатляет мастерство Булгакова в переосмыслении евангельских сюжетов. История Понтия Пилата становится ключевым элементом романа, наполняя его новыми смыслами и нюансами. А любовная линия Мастера и Маргариты, по сути, является современной вариацией вечной темы жертвенной любви."Мастер и Маргарита" может восприниматься по-разному: как роман-загадка или же роман-откровение, но совершенно каждый читатель может найти в нем что-то созвучное своим интересам и мировоззрению.Максим Шарапов, писатель, журналист:"Мастер и Маргарита" - книга волшебная, и не потому что, герои романа предсказывают события, мгновенно перемещаются в пространстве, летают на метле. Волшебство в подлинном произведении искусства, не только в литературе, складывается не по воле автора. Точнее не только по его замыслу.Чтобы колдовство проявилось в звуках музыки, на холсте, на страницах книги должны сойтись вместе многие пазлы. И в булгаковском романе это случилось. Легкий стиль, лихо закрученный сюжет, неповторимый юмор, религиозные размышления, философская глубина и что-то потустороннее. Но это если препарировать литературоведческим скальпелем, а читается все вместе на одном дыхании.И это очень важно! Нельзя увлечь читателя, занудно раскручивая спираль заумствований. Иначе увлекательный роман рискует превратиться в плохой учебник, автор которого хорошо знает свою тему, но не способен доступно передать ее ученику. О серьезном нельзя рассказывать скучно. И это особый талант.А еще "Мастера и Маргариту" невозможно забыть. Бывают интересные, умные книги, которые с удовольствием читаешь, а через пару лет не можешь вспомнить ни сюжет, ни героев. Все куда-то растворилось. Булгаковский роман не такой! Он навсегда отпечатывается в подкорке, не важно зашел он читателю или не понравился. И это тоже волшебный фокус, подаренный нам романом Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".

https://ria.ru/20240515/knigi-1944463694.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

михаил булгаков, москва, россия, литература, культура