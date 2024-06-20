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В МАГАТЭ зафиксировали повреждения на атакованной ВСУ подстанции "Луч" - РИА Новости, 20.06.2024
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12:06 20.06.2024 (обновлено: 12:12 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/luch-1954197487.html
В МАГАТЭ зафиксировали повреждения на атакованной ВСУ подстанции "Луч"
В МАГАТЭ зафиксировали повреждения на атакованной ВСУ подстанции "Луч" - РИА Новости, 20.06.2024
В МАГАТЭ зафиксировали повреждения на атакованной ВСУ подстанции "Луч"
Инспекторы миссии МАГАТЭ зафиксировали повреждения на подстанции "Луч" в Энергодаре, атакованной накануне ВСУ, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T12:06
2024-06-20T12:12
магатэ
вооруженные силы украины
днепр (город)
энергодар
европа
запорожская аэс
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости. Инспекторы миссии МАГАТЭ зафиксировали повреждения на подстанции "Луч" в Энергодаре, атакованной накануне ВСУ, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской атомной станции Евгения Яшина.ВСУ атаковали беспилотниками подстанцию "Луч" вечером в среду. В результате в Энергодаре произошло аварийное отключение электроэнергии. Позже электричество вернули. Город запитали от находящейся рядом Запорожской АЭС."Атакованную вчера дронами ВСУ подстанцию "Луч" посетили инспекторы МАГАТЭ. Они ознакомились с последствиями прилета и зафиксировали повреждения", - сказала Яшина РИА Новости.Энергодар является городом-спутником и находится рядом с Запорожской АЭС.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
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Подстанция "Луч" в Энергодаре, атакованная украинскими войсками
Подстанция "Луч" в Энергодаре, атакованная украинскими войсками, не подлежит восстановлению, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЗАЭС
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магатэ, вооруженные силы украины, днепр (город), энергодар, европа, запорожская аэс, происшествия
МАГАТЭ, Вооруженные силы Украины, Днепр (город), Энергодар, Европа, Запорожская АЭС, Происшествия
В МАГАТЭ зафиксировали повреждения на атакованной ВСУ подстанции "Луч"

Инспекторы МАГАТЭ зафиксировали повреждения на подстанции "Луч" в Энергодаре

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости. Инспекторы миссии МАГАТЭ зафиксировали повреждения на подстанции "Луч" в Энергодаре, атакованной накануне ВСУ, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской атомной станции Евгения Яшина.
ВСУ атаковали беспилотниками подстанцию "Луч" вечером в среду. В результате в Энергодаре произошло аварийное отключение электроэнергии. Позже электричество вернули. Город запитали от находящейся рядом Запорожской АЭС.
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"Атакованную вчера дронами ВСУ подстанцию "Луч" посетили инспекторы МАГАТЭ. Они ознакомились с последствиями прилета и зафиксировали повреждения", - сказала Яшина РИА Новости.
Энергодар является городом-спутником и находится рядом с Запорожской АЭС.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Запорожская атомная электростанция
26 августа 2022, 18:46
Инфографика
Запорожская атомная электростанцияПосмотреть
 
МАГАТЭВооруженные силы УкраиныДнепр (город)ЭнергодарЕвропаЗапорожская АЭСПроисшествия
 
 
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