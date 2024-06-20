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Пресс-подход Путина в ходе визита во Вьетнам. Трансляция

Пресс-подход Путина в ходе визита во Вьетнам. Трансляция - РИА Новости, 20.06.2024

Пресс-подход Путина в ходе визита во Вьетнам. Трансляция

Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов во время визита во Вьетнам. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T18:51

2024-06-20T18:51

2024-06-20T18:51

владимир путин

россия

вьетнам

ханой

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Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов во время визита во Вьетнам.

россия

вьетнам

ханой

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2024

Максим Зубков

Максим Зубков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пресс-конференция Путина в ходе визита в Ханой Пресс-конференция Путина в ходе визита в Ханой 2024-06-20T18:51 true PT32M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

владимир путин, россия, вьетнам, ханой, видео