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Пресс-подход Путина в ходе визита во Вьетнам. Трансляция
Пресс-подход Путина в ходе визита во Вьетнам. Трансляция - РИА Новости, 20.06.2024
Пресс-подход Путина в ходе визита во Вьетнам. Трансляция
Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов во время визита во Вьетнам. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T18:51
2024-06-20T18:51
2024-06-20T18:51
владимир путин
россия
вьетнам
ханой
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Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов во время визита во Вьетнам.
россия
вьетнам
ханой
РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Пресс-конференция Путина в ходе визита в Ханой
Пресс-конференция Путина в ходе визита в Ханой
2024-06-20T18:51
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PT32M55S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, вьетнам, ханой, видео
Владимир Путин, Россия, Вьетнам, Ханой
Пресс-подход Путина в ходе визита во Вьетнам. Трансляция
Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов во время визита во Вьетнам.
2024-06-20T18:51
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PT32M55S
Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов во время визита во Вьетнам.