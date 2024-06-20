https://ria.ru/20240620/latviya-1954398259.html

В Латвии обяжут россиян сдавать экзамен по латышскому, угрожая депортацией

В Латвии обяжут россиян сдавать экзамен по латышскому, угрожая депортацией - РИА Новости, 20.06.2024

В Латвии обяжут россиян сдавать экзамен по латышскому, угрожая депортацией

Парламент Латвии на заседании в четверг принял в окончательном чтении поправки к закону об иммиграции, в соответствии с которым сдавать экзамен по латышскому... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T23:11

2024-06-20T23:11

2024-06-20T23:11

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Парламент Латвии на заседании в четверг принял в окончательном чтении поправки к закону об иммиграции, в соответствии с которым сдавать экзамен по латышскому языку для продления ВНЖ обязаны будут и ранее освобожденные категории граждан РФ, получившие разрешение на пребывание в стране по утратившему в 2003 году силу закону, сообщила пресс-служба сейма. "Те граждане России, которые получили постоянный вид на жительство в соответствии с так называемым законом об иностранцах, также должны будут пройти тест на знание государственного языка... Этот закон утратил силу 1 мая 2003 года со вступлением в силу закона об иммиграции", - говорится в сообщении. По данным МВД Латвии, изменения коснутся 4949 российских граждан, которым до 31 октября 2025 года необходимо подать документы на продление ВНЖ, включая свидетельство о сдаче экзамена по латышскому языку на уровень не ниже А2. Лица старше 75 лет от экзамена освобождаются. В марте 2024 года Управление по делам гражданства и миграции Латвии сообщило, что передало в погранслужбу данные о примерно 800 россиянах, которые не имеют право на пребывание в Латвии, если они еще находятся в стране, их депортируют. В мае глава МВД Рихардс Козловскис заявил, что менее 600 из них покинули Латвию сами через третьи шенгенские страны, главным образом Эстонию, 34 россиянина МВД распорядилось депортировать, местонахождение 100 установить не удалось. Ранее Конституционный суд Латвии посчитал законным требование сдать экзамен по латышскому для россиян, которые раньше были гражданами страны и имели постоянный ВНЖ. Управление по делам гражданства и миграции Латвии в январе 2024 года заявляло, что депортация из Латвии грозит 1167 гражданам России, 789 из которых старше 60 лет, при этом неизвестно, сколько из них уже покинули страну. Глава МВД страны признал, что вместо массовых депортаций, вероятно, будут единичные. Кабмин Латвии в августе 2022 года принял решение продлевать временные виды на жительство в Латвии гражданам РФ лишь в исключительных случаях, а постоянный вид на жительство выдавать им только при условии сдачи экзамена по государственному языку на уровень не ниже А2 к сентябрю 2023 года. От экзамена освобождены лица моложе 15 и старше 75 лет. Согласно поправкам к закону об иммиграции, возможность повторной сдачи экзамена по латышскому языку у граждан РФ сохранялась до 30 ноября, в этом случае действие их ВНЖ продлевалось до конца 2023 года. В Латвии проживают около 1,8 миллиона человек, из них около 40% - русскоязычные. При этом в Латвии один государственный язык - латышский, русский имеет статус иностранного.

https://ria.ru/20240611/lavtiya-1952143693.html

https://ria.ru/20240527/mvd-1948754087.html

https://ria.ru/20240604/rinkevichs-1950327574.html

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