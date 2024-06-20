https://ria.ru/20240620/latviya-1954124132.html

Латвийский театр отменил гастроли спектакля с Чулпан Хаматовой

Латвийский театр отменил гастроли спектакля с Чулпан Хаматовой - РИА Новости, 20.06.2024

Латвийский театр отменил гастроли спектакля с Чулпан Хаматовой

Латвийский национальный театр отменил гастроли спектакля Дмитрия Крымова "Записки сумасшедшего" с Чулпан Хаматовой, сообщил портал LSM.lv со ссылкой на... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T00:11

2024-06-20T00:11

2024-06-20T00:16

культура

украина

латвия

россия

чулпан хаматова

дмитрий крымов

максим суханов

культура

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750803106_0:0:1978:1113_1920x0_80_0_0_d23e775e60b13f92e4d5f2f1ec08c828.jpg

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Латвийский национальный театр отменил гастроли спектакля Дмитрия Крымова "Записки сумасшедшего" с Чулпан Хаматовой, сообщил портал LSM.lv со ссылкой на руководство театра. Спектакль "Записки сумасшедшего" с Хаматовой и Максимом Сухановым должен был быть показан на сцене Национального театра в сентябре в рамках гастролей, однако площадка расторгла договор аренды. В сообщении для СМИ директора театра Мариса Витолса говорится, что "сцена Национального театра не является подходящим местом для гастрольных спектаклей на русском языке" во время конфликта на Украине, поэтому театр вводит "мораторий на гастроли на русском языке" до окончания конфликта. Портал Delfi.lv со ссылкой на источники также сообщает, что Хаматова может покинуть Новый рижский театр, в котором она работала после переезда в Латвию. Сам театр официально не подтвердил информацию об увольнении, однако отметил, что "форма работы актрисы в театре в следующем сезоне может меняться". В феврале 2023 года Новый рижский театр сообщил, что отменяет за несколько дней до премьеры из-за "творческого провала" спектакль по пьесе Николая Гоголя "Старосветские помещики" с Хаматовой в главной роли. Хаматова после начала российской спецоперации на Украине уехала из России в Латвию и уволилась из театра "Современник". В интервью латвийскому телевидению она заявила, что никогда не относилась серьезно к своему званию Народной артистки РФ, не знает о том, что оно дает, и считает его "советским пережитком".

https://ria.ru/20240613/intervidenie-1952604927.html

https://ria.ru/20240610/teatr-1951323751.html

украина

латвия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, латвия, россия, чулпан хаматова, дмитрий крымов, максим суханов, культура, в мире