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Латвийский театр отменил гастроли спектакля с Чулпан Хаматовой - РИА Новости, 20.06.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
00:11 20.06.2024 (обновлено: 00:16 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/latviya-1954124132.html
Латвийский театр отменил гастроли спектакля с Чулпан Хаматовой
Латвийский театр отменил гастроли спектакля с Чулпан Хаматовой - РИА Новости, 20.06.2024
Латвийский театр отменил гастроли спектакля с Чулпан Хаматовой
Латвийский национальный театр отменил гастроли спектакля Дмитрия Крымова "Записки сумасшедшего" с Чулпан Хаматовой, сообщил портал LSM.lv со ссылкой на... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T00:11
2024-06-20T00:16
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Латвийский национальный театр отменил гастроли спектакля Дмитрия Крымова "Записки сумасшедшего" с Чулпан Хаматовой, сообщил портал LSM.lv со ссылкой на руководство театра. Спектакль "Записки сумасшедшего" с Хаматовой и Максимом Сухановым должен был быть показан на сцене Национального театра в сентябре в рамках гастролей, однако площадка расторгла договор аренды. В сообщении для СМИ директора театра Мариса Витолса говорится, что "сцена Национального театра не является подходящим местом для гастрольных спектаклей на русском языке" во время конфликта на Украине, поэтому театр вводит "мораторий на гастроли на русском языке" до окончания конфликта. Портал Delfi.lv со ссылкой на источники также сообщает, что Хаматова может покинуть Новый рижский театр, в котором она работала после переезда в Латвию. Сам театр официально не подтвердил информацию об увольнении, однако отметил, что "форма работы актрисы в театре в следующем сезоне может меняться". В феврале 2023 года Новый рижский театр сообщил, что отменяет за несколько дней до премьеры из-за "творческого провала" спектакль по пьесе Николая Гоголя "Старосветские помещики" с Хаматовой в главной роли. Хаматова после начала российской спецоперации на Украине уехала из России в Латвию и уволилась из театра "Современник". В интервью латвийскому телевидению она заявила, что никогда не относилась серьезно к своему званию Народной артистки РФ, не знает о том, что оно дает, и считает его "советским пережитком".
https://ria.ru/20240613/intervidenie-1952604927.html
https://ria.ru/20240610/teatr-1951323751.html
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украина, латвия, россия, чулпан хаматова, дмитрий крымов, максим суханов, культура, в мире
Культура, Украина, Латвия, Россия, Чулпан Хаматова, Дмитрий Крымов, Максим Суханов, Культура, В мире
Латвийский театр отменил гастроли спектакля с Чулпан Хаматовой

Латвийский театр отменил гастроли спектакля Дмитрия Крымова с Чулпан Хаматовой

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЧулпан Хаматова
Чулпан Хаматова - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Чулпан Хаматова. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Латвийский национальный театр отменил гастроли спектакля Дмитрия Крымова "Записки сумасшедшего" с Чулпан Хаматовой, сообщил портал LSM.lv со ссылкой на руководство театра.
Спектакль "Записки сумасшедшего" с Хаматовой и Максимом Сухановым должен был быть показан на сцене Национального театра в сентябре в рамках гастролей, однако площадка расторгла договор аренды.
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В сообщении для СМИ директора театра Мариса Витолса говорится, что "сцена Национального театра не является подходящим местом для гастрольных спектаклей на русском языке" во время конфликта на Украине, поэтому театр вводит "мораторий на гастроли на русском языке" до окончания конфликта.
Портал Delfi.lv со ссылкой на источники также сообщает, что Хаматова может покинуть Новый рижский театр, в котором она работала после переезда в Латвию. Сам театр официально не подтвердил информацию об увольнении, однако отметил, что "форма работы актрисы в театре в следующем сезоне может меняться".
В феврале 2023 года Новый рижский театр сообщил, что отменяет за несколько дней до премьеры из-за "творческого провала" спектакль по пьесе Николая Гоголя "Старосветские помещики" с Хаматовой в главной роли.
Хаматова после начала российской спецоперации на Украине уехала из России в Латвию и уволилась из театра "Современник". В интервью латвийскому телевидению она заявила, что никогда не относилась серьезно к своему званию Народной артистки РФ, не знает о том, что оно дает, и считает его "советским пережитком".
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КультураУкраинаЛатвияРоссияЧулпан ХаматоваДмитрий КрымовМаксим СухановКультураВ мире
 
 
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