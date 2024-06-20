https://ria.ru/20240620/krym-1954276988.html

Средства от продажи активов украинских олигархов в Крыму пошли на соцнужды

Средства от продажи активов украинских олигархов в Крыму пошли на соцнужды - РИА Новости, 20.06.2024

Средства от продажи активов украинских олигархов в Крыму пошли на соцнужды

Средства от продажи крымских активов украинских олигархов направлены на социальные объекты и выплаты, сообщил журналистам глава крымского парламента Владимир... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T15:36

2024-06-20T15:36

2024-06-20T15:36

россия

ливадия

владимир константинов

сергей аксенов (политик)

владимир зеленский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Средства от продажи крымских активов украинских олигархов направлены на социальные объекты и выплаты, сообщил журналистам глава крымского парламента Владимир Константинов. Ранее Константинов сообщал РИА Новости, что в бюджет республики от продажи национализированных активов украинских олигархов уже поступило более 2,1 миллиарда рублей. "Средства расходуются в соответствии с бюджетным правилом. В первую очередь мы подтягиваем все социальные вопросы, социальные объекты и социальные выплаты", - сказал он. Крымский парламент с осени 2022 года принял серию решений о национализации имущества ряда украинских политиков и олигархов, связанных с киевским режимом и совершающих в отношении России недружественные действия. Работой по выявлению активов занимается антитеррористическая комиссия. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что средства от продажи имущества пойдут, в том числе на нужды участников специальной военной операции. В список национализированных, а затем проданных на торгах активов, также попала квартира семьи Владимира Зеленского в поселке Ливадия.

https://ria.ru/20240612/krym-1952325314.html

https://ria.ru/20230916/krym-1896664561.html

россия

ливадия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, ливадия, владимир константинов, сергей аксенов (политик), владимир зеленский