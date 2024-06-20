Средства от продажи активов украинских олигархов в Крыму пошли на соцнужды
Константинов: средства от продажи активов украинских олигархов пошли на выплаты
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Средства от продажи крымских активов украинских олигархов направлены на социальные объекты и выплаты, сообщил журналистам глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее Константинов сообщал РИА Новости, что в бюджет республики от продажи национализированных активов украинских олигархов уже поступило более 2,1 миллиарда рублей.
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"Средства расходуются в соответствии с бюджетным правилом. В первую очередь мы подтягиваем все социальные вопросы, социальные объекты и социальные выплаты", - сказал он.
Крымский парламент с осени 2022 года принял серию решений о национализации имущества ряда украинских политиков и олигархов, связанных с киевским режимом и совершающих в отношении России недружественные действия. Работой по выявлению активов занимается антитеррористическая комиссия. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что средства от продажи имущества пойдут, в том числе на нужды участников специальной военной операции. В список национализированных, а затем проданных на торгах активов, также попала квартира семьи Владимира Зеленского в поселке Ливадия.
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