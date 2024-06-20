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Средства от продажи активов украинских олигархов в Крыму пошли на соцнужды - РИА Новости, 20.06.2024
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15:36 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/krym-1954276988.html
Средства от продажи активов украинских олигархов в Крыму пошли на соцнужды
Средства от продажи активов украинских олигархов в Крыму пошли на соцнужды - РИА Новости, 20.06.2024
Средства от продажи активов украинских олигархов в Крыму пошли на соцнужды
Средства от продажи крымских активов украинских олигархов направлены на социальные объекты и выплаты, сообщил журналистам глава крымского парламента Владимир... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T15:36
2024-06-20T15:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Средства от продажи крымских активов украинских олигархов направлены на социальные объекты и выплаты, сообщил журналистам глава крымского парламента Владимир Константинов. Ранее Константинов сообщал РИА Новости, что в бюджет республики от продажи национализированных активов украинских олигархов уже поступило более 2,1 миллиарда рублей. "Средства расходуются в соответствии с бюджетным правилом. В первую очередь мы подтягиваем все социальные вопросы, социальные объекты и социальные выплаты", - сказал он. Крымский парламент с осени 2022 года принял серию решений о национализации имущества ряда украинских политиков и олигархов, связанных с киевским режимом и совершающих в отношении России недружественные действия. Работой по выявлению активов занимается антитеррористическая комиссия. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что средства от продажи имущества пойдут, в том числе на нужды участников специальной военной операции. В список национализированных, а затем проданных на торгах активов, также попала квартира семьи Владимира Зеленского в поселке Ливадия.
https://ria.ru/20240612/krym-1952325314.html
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россия, ливадия, владимир константинов, сергей аксенов (политик), владимир зеленский
Россия, Ливадия, Владимир Константинов, Сергей Аксенов (политик), Владимир Зеленский
Средства от продажи активов украинских олигархов в Крыму пошли на соцнужды

Константинов: средства от продажи активов украинских олигархов пошли на выплаты

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЯлта
Ялта - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Средства от продажи крымских активов украинских олигархов направлены на социальные объекты и выплаты, сообщил журналистам глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее Константинов сообщал РИА Новости, что в бюджет республики от продажи национализированных активов украинских олигархов уже поступило более 2,1 миллиарда рублей.
Вид на Черноморское побережье и поселок Мисхор с вершины горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
В Крыму национализировали активы экс-премьера Украины
12 июня, 09:10
"Средства расходуются в соответствии с бюджетным правилом. В первую очередь мы подтягиваем все социальные вопросы, социальные объекты и социальные выплаты", - сказал он.
Крымский парламент с осени 2022 года принял серию решений о национализации имущества ряда украинских политиков и олигархов, связанных с киевским режимом и совершающих в отношении России недружественные действия. Работой по выявлению активов занимается антитеррористическая комиссия. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что средства от продажи имущества пойдут, в том числе на нужды участников специальной военной операции. В список национализированных, а затем проданных на торгах активов, также попала квартира семьи Владимира Зеленского в поселке Ливадия.
Ялта - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
В Крыму продали первые национализированные объекты украинских олигархов
16 сентября 2023, 08:08
 
РоссияЛивадияВладимир КонстантиновСергей Аксенов (политик)Владимир Зеленский
 
 
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