Жительница Челябинской области получила условный срок за кражу из храма
Жительнице Челябинской области дали 2,5 года условно за кражу из храма
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 20 июн – РИА Новости. Суд назначил 2,5 года условно жительнице Челябинской области, похитившей из храма серебряные и золотые изделия, сообщил пресс-центр прокуратуры региона.
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"Троицкий городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 57-летней жительницы Варненского района… При назначении наказания суд учел раскаяние, мнение потерпевшей стороны, не настаивавшей на строгом наказании, наличие несовершеннолетнего ребенка и назначил женщине наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев с возложением установленных законом ограничений", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, в октябре 2023 года в Троицке женщина в храме Дмитрия Солунского подошла к киоту, где хранились икона и ювелирные изделия, и с помощью отвертки сломала навесной замок. Она похитила серебряные и золотые изделия (кольца, кресты, медальоны в виде икон) на общую сумму около 105 тысяч рублей, сдала их в ломбард, а полученные денежные средства потратила на личные нужды. Кроме того, в феврале 2024 года подсудимая вновь пришла в этот храм и аналогичным способом похитила ювелирные изделия на общую сумму свыше 213 тысяч рублей. Но женщину заметили и задержали.
Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "б" части 2 статьи 158 УК РФ (кража), частью 3 статьи 30 пунктом "б" части 2 статьи 158 УК РФ (покушение на кражу).