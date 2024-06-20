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Жительница Челябинской области получила условный срок за кражу из храма - РИА Новости, 20.06.2024
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14:11 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/krazha-1954236255.html
Жительница Челябинской области получила условный срок за кражу из храма
Жительница Челябинской области получила условный срок за кражу из храма - РИА Новости, 20.06.2024
Жительница Челябинской области получила условный срок за кражу из храма
Суд назначил 2,5 года условно жительнице Челябинской области, похитившей из храма серебряные и золотые изделия, сообщил пресс-центр прокуратуры региона. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T14:11
2024-06-20T14:11
происшествия
россия
челябинская область
троицк
варненский район
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ЧЕЛЯБИНСК, 20 июн – РИА Новости. Суд назначил 2,5 года условно жительнице Челябинской области, похитившей из храма серебряные и золотые изделия, сообщил пресс-центр прокуратуры региона. "Троицкий городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 57-летней жительницы Варненского района… При назначении наказания суд учел раскаяние, мнение потерпевшей стороны, не настаивавшей на строгом наказании, наличие несовершеннолетнего ребенка и назначил женщине наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев с возложением установленных законом ограничений", - говорится в сообщении. По данным прокуратуры, в октябре 2023 года в Троицке женщина в храме Дмитрия Солунского подошла к киоту, где хранились икона и ювелирные изделия, и с помощью отвертки сломала навесной замок. Она похитила серебряные и золотые изделия (кольца, кресты, медальоны в виде икон) на общую сумму около 105 тысяч рублей, сдала их в ломбард, а полученные денежные средства потратила на личные нужды. Кроме того, в феврале 2024 года подсудимая вновь пришла в этот храм и аналогичным способом похитила ювелирные изделия на общую сумму свыше 213 тысяч рублей. Но женщину заметили и задержали. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "б" части 2 статьи 158 УК РФ (кража), частью 3 статьи 30 пунктом "б" части 2 статьи 158 УК РФ (покушение на кражу).
https://ria.ru/20240320/sud-1934405439.html
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челябинская область
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происшествия, россия, челябинская область, троицк, варненский район
Происшествия, Россия, Челябинская область, Троицк, Варненский район
Жительница Челябинской области получила условный срок за кражу из храма

Жительнице Челябинской области дали 2,5 года условно за кражу из храма

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 20 июн – РИА Новости. Суд назначил 2,5 года условно жительнице Челябинской области, похитившей из храма серебряные и золотые изделия, сообщил пресс-центр прокуратуры региона.
«
"Троицкий городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 57-летней жительницы Варненского района… При назначении наказания суд учел раскаяние, мнение потерпевшей стороны, не настаивавшей на строгом наказании, наличие несовершеннолетнего ребенка и назначил женщине наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев с возложением установленных законом ограничений", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, в октябре 2023 года в Троицке женщина в храме Дмитрия Солунского подошла к киоту, где хранились икона и ювелирные изделия, и с помощью отвертки сломала навесной замок. Она похитила серебряные и золотые изделия (кольца, кресты, медальоны в виде икон) на общую сумму около 105 тысяч рублей, сдала их в ломбард, а полученные денежные средства потратила на личные нужды. Кроме того, в феврале 2024 года подсудимая вновь пришла в этот храм и аналогичным способом похитила ювелирные изделия на общую сумму свыше 213 тысяч рублей. Но женщину заметили и задержали.
Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "б" части 2 статьи 158 УК РФ (кража), частью 3 статьи 30 пунктом "б" части 2 статьи 158 УК РФ (покушение на кражу).
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