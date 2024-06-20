https://ria.ru/20240620/kran-1954289317.html
СК назвал причину падения башенного крана в Улан-Удэ
СК назвал причину падения башенного крана в Улан-Удэ - РИА Новости, 20.06.2024
СК назвал причину падения башенного крана в Улан-Удэ
Причиной падения башенного крана с работником в кабине на стройке многоэтажного дома в Улан-Удэ стало отсутствие противооткатных упоров и противоугонных... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T15:59
2024-06-20T15:59
2024-06-20T16:03
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УЛАН-УДЭ, 20 июн – РИА Новости. Причиной падения башенного крана с работником в кабине на стройке многоэтажного дома в Улан-Удэ стало отсутствие противооткатных упоров и противоугонных устройств, сообщило региональное следственное управление Следственного комитета РФ. Башенный кран упал на территории строительной площадки многоквартирного дома в городе Улан-Удэ в четверг. Машинист, находившийся во время инцидента в кабине крана, от полученных повреждений скончался. "Мужчина поднялся в кабину крана и стал управлять им. На крановых путях (рельсах) отсутствовали противооткатные упоры и иные противоугонные устройства. Падение крана произошло при движении и выезде за пределы рельсового пути", - говорится в сообщении. При этом, по предварительным данным, пострадавший уволился из строительной организации около года назад, однако в четверг пришел на стройку, так как знакомый попросил подменить его из-за плохого самочувствия. Следствие проводит необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление полной картины происшествия, уточнили в управлении.
https://ria.ru/20240604/kran-1950356581.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, жилье, улан-удэ, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Жилье, Улан-Удэ, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК назвал причину падения башенного крана в Улан-Удэ
СК назвал отсутствие противооткатных устройств причиной падения крана в Улан-Удэ
УЛАН-УДЭ, 20 июн – РИА Новости.
Причиной падения башенного крана с работником в кабине на стройке многоэтажного дома в Улан-Удэ стало отсутствие противооткатных упоров и противоугонных устройств, сообщило
региональное следственное управление Следственного комитета РФ.
Башенный кран упал на территории строительной площадки многоквартирного дома в городе Улан-Удэ в четверг. Машинист, находившийся во время инцидента в кабине крана, от полученных повреждений скончался.
«
"Мужчина поднялся в кабину крана и стал управлять им. На крановых путях (рельсах) отсутствовали противооткатные упоры и иные противоугонные устройства. Падение крана произошло при движении и выезде за пределы рельсового пути", - говорится в сообщении.
При этом, по предварительным данным, пострадавший уволился из строительной организации около года назад, однако в четверг пришел на стройку, так как знакомый попросил подменить его из-за плохого самочувствия.
Следствие проводит необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление полной картины происшествия, уточнили в управлении.