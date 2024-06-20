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Путин предложил Вьетнаму сотрудничество в сфере космоса - РИА Новости, 20.06.2024
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15:28 20.06.2024 (обновлено: 15:30 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/kosmos-1954272960.html
Путин предложил Вьетнаму сотрудничество в сфере космоса
Путин предложил Вьетнаму сотрудничество в сфере космоса - РИА Новости, 20.06.2024
Путин предложил Вьетнаму сотрудничество в сфере космоса
Россия и Вьетнам должны думать о развитии сотрудничества в сфере космоса, поскольку необходимо обеспечивать безопасность своих стран, в том числе с помощью... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T15:28
2024-06-20T15:30
вьетнам
россия
космос - риа наука
владимир путин
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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Россия и Вьетнам должны думать о развитии сотрудничества в сфере космоса, поскольку необходимо обеспечивать безопасность своих стран, в том числе с помощью новых средств вооружений, для этого нужно готовить специалистов, заявил президент РФ Владимир Путин. В рамках своего визита во Вьетнам Путин встретился с руководством общества вьетнамско-российской дружбы и выпускниками российских вузов. Один из них поинтересовался у президента, какие перспективные направления сотрудничества есть у России и Вьетнама. "Мы должны обеспечить безопасность наших стран. А это значит, мы должны подумать... о современных средствах вооружений, в том числе и на новых физических принципах. А это значит, что мы должны развивать инженерное дело, готовить специалистов. Это значит, что мы должны с вами думать о развитии наших исследований в сфере космического пространства, освоения космоса, причем не ближайшего - дальнего космоса. У нас очень много направлений для совместной работы", - заявил Путин. Он добавил, что страны сегодня плотно сотрудничают, в том числе в энергетике. "Но если мы говорим о перспективах нашего взаимодействия на более отдаленную историческую перспективу, надо смотреть за горизонт и выстраивать наши исследования именно по этим важнейшим направлениям, от результатов которых будет зависеть будущее не только будущее наших экономик, но и суверенитет наших государств. Вот это все должно быть в центре нашего внимания", - подчеркнул Путин.
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вьетнам, россия, космос - риа наука, владимир путин
Вьетнам, Россия, Космос - РИА Наука, Владимир Путин
Путин предложил Вьетнаму сотрудничество в сфере космоса

Путин: России и Вьетнаму нужно думать о развитии сотрудничества в космосе

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на встрече с выпускниками советских и российских вузов в Большом оперном театре в Ханое
Президент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на встрече с выпускниками советских и российских вузов в Большом оперном театре в Ханое - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на встрече с выпускниками советских и российских вузов в Большом оперном театре в Ханое
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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Россия и Вьетнам должны думать о развитии сотрудничества в сфере космоса, поскольку необходимо обеспечивать безопасность своих стран, в том числе с помощью новых средств вооружений, для этого нужно готовить специалистов, заявил президент РФ Владимир Путин.
В рамках своего визита во Вьетнам Путин встретился с руководством общества вьетнамско-российской дружбы и выпускниками российских вузов. Один из них поинтересовался у президента, какие перспективные направления сотрудничества есть у России и Вьетнама.
"Мы должны обеспечить безопасность наших стран. А это значит, мы должны подумать... о современных средствах вооружений, в том числе и на новых физических принципах. А это значит, что мы должны развивать инженерное дело, готовить специалистов. Это значит, что мы должны с вами думать о развитии наших исследований в сфере космического пространства, освоения космоса, причем не ближайшего - дальнего космоса. У нас очень много направлений для совместной работы", - заявил Путин.
Он добавил, что страны сегодня плотно сотрудничают, в том числе в энергетике. "Но если мы говорим о перспективах нашего взаимодействия на более отдаленную историческую перспективу, надо смотреть за горизонт и выстраивать наши исследования именно по этим важнейшим направлениям, от результатов которых будет зависеть будущее не только будущее наших экономик, но и суверенитет наших государств. Вот это все должно быть в центре нашего внимания", - подчеркнул Путин.
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