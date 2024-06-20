https://ria.ru/20240620/koreya-1954206394.html

Сеул пересмотрит возможность предоставления летального вооружения Киеву

Сеул пересмотрит возможность предоставления летального вооружения Киеву - РИА Новости, 20.06.2024

Сеул пересмотрит возможность предоставления летального вооружения Киеву

Южная Корея пересмотрит возможность предоставления летальных вооружений Украине после заключения Россией и КНДР договора о всеобъемлющем стратегическом... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T12:39

2024-06-20T12:39

2024-06-20T14:11

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СЕУЛ, 20 июн — РИА Новости. Южная Корея пересмотрит возможность предоставления летальных вооружений Украине после заключения Россией и КНДР договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на офис южнокорейского президента."Мы планируем пересмотреть вопрос оказания помощи вооружениями Украине", — приводит агентство слова директора Управления национальной безопасности в администрации президента Чан Хо Чжина.Он отметил, что Сеулу пока не известны детали российско-северокорейских консультаций в Пхеньяне и представленная позиция основывается лишь на тексте опубликованного договора.Как указало агентство, Сеул выразил серьезную озабоченность и осудил новый договор Москвы и Пхеньяна, содержащий положения о взаимной незамедлительной военной и иной помощи всеми имеющимися средствами в случае вооруженного нападения на одну из сторон. Как посчитали в Южной Корее, заключение этого договора по своей сути означает формирование военного альянса Пхеньяна и Москвы. По мнению Сеула, любое сотрудничество, которое помогает Северной Корее укреплять свою военную мощь, нарушает санкции Совета Безопасности ООН.В ответ на это Южная Корея планирует вместе с США укреплять меры расширенного ядерного сдерживания, чтобы нейтрализовать ядерно-ракетный потенциал КНДР.До этого Сеул придерживался позиции о невозможности поставок Киеву летальных вооружений, но не ограничивал себя в оказании Украине нелетальной военной, экономической и других видов помощи.Накануне Россия и КНДР по итогам переговоров при участии лидеров стран Владимира Путина и Ким Чен Ына заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.Председатель КНДР Ким Чен Ын заявил, что соглашение предполагает развитие сотрудничества двух стран, в том числе в сфере экономики, политики и военного дела. Путин, в свою очередь, сообщил, что Москва не исключает для себя развития ВТС с Пхеньяном в связи с подписанным Договором о стратегическом взаимодействии.

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южная корея, украина, в мире