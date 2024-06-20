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Южная Корея сожалеет о возможном военном сотрудничестве России и КНДР - РИА Новости, 20.06.2024
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09:45 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/koreya-1954156937.html
Южная Корея сожалеет о возможном военном сотрудничестве России и КНДР
Южная Корея сожалеет о возможном военном сотрудничестве России и КНДР - РИА Новости, 20.06.2024
Южная Корея сожалеет о возможном военном сотрудничестве России и КНДР
Южная Корея выразила сожаление по поводу возможного военного и технического сотрудничества РФ и КНДР и назвала его нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T09:45
2024-06-20T09:45
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СЕУЛ, 20 июн – РИА Новости. Южная Корея выразила сожаление по поводу возможного военного и технического сотрудничества РФ и КНДР и назвала его нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, заявили в МИД Республики Корея. Президент России Владимир Путин накануне посетил КНДР с государственным визитом, по итогам переговоров стороны заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Как заявили в ведомстве, правительство Южной Кореи "пристально следило" за поездкой Путина в Северную Корею и всеми предшествовавшими этому событиями. "Мы выражаем сожаление по поводу того, что, несмотря на неоднократные предупреждения международного сообщества, в том числе со стороны Южной Кореи, Россия и КНДР подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве и открыто упомянули военное и техническое сотрудничество, которое считается прямым нарушением резолюций СБ ООН", - заявил на брифинге представитель МИД Республики Корея Лим Су Сок. Он отметил, что Сеул будет работать вместе с союзниками и дружественными странами в международном сообществе, чтобы "строго и решительно" реагировать на любые действия, которые угрожают безопасности Южной Кореи или подрывают мир и стабильность на Корейском полуострове. "Правительство проводит всесторонний анализ и оценку результатов визита… После тщательного анализа и оценки мы примем необходимые меры", - добавил представитель МИД Южной Кореи, добавив, что позиция Сеула будет объявлена после анализа полного текста договора. Из текста Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и КНДР следует, что развитие сотрудничество этих стран вносит вклад в обеспечение мира, региональной и глобальной безопасности и стабильности, Москва и Пхеньян подтверждают приверженность целям и принципам Устава ООН. В свете действия санкций Совбеза ООН, ограничивающих возможности военно-технического сотрудничества любых стран с КНДР, замглавы МИД России Сергей Рябков заявил РИА Новости, что Москва ничего не делает во взаимодействии с Пхеньяном, что не укладывалось бы в нормы международного права.
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москва, пхеньян, владимир путин, в мире
Москва, Пхеньян, Владимир Путин, В мире
Южная Корея сожалеет о возможном военном сотрудничестве России и КНДР

Южной Корея назвала военное сотрудничество РФ и КНДР нарушением резолюций СБ ООН

© РИА Новости / Петров | Перейти в медиабанкВид на Сеул
Вид на Сеул - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Петров
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СЕУЛ, 20 июн – РИА Новости. Южная Корея выразила сожаление по поводу возможного военного и технического сотрудничества РФ и КНДР и назвала его нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, заявили в МИД Республики Корея.
Президент России Владимир Путин накануне посетил КНДР с государственным визитом, по итогам переговоров стороны заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
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Как заявили в ведомстве, правительство Южной Кореи "пристально следило" за поездкой Путина в Северную Корею и всеми предшествовавшими этому событиями.
"Мы выражаем сожаление по поводу того, что, несмотря на неоднократные предупреждения международного сообщества, в том числе со стороны Южной Кореи, Россия и КНДР подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве и открыто упомянули военное и техническое сотрудничество, которое считается прямым нарушением резолюций СБ ООН", - заявил на брифинге представитель МИД Республики Корея Лим Су Сок.
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Он отметил, что Сеул будет работать вместе с союзниками и дружественными странами в международном сообществе, чтобы "строго и решительно" реагировать на любые действия, которые угрожают безопасности Южной Кореи или подрывают мир и стабильность на Корейском полуострове.
"Правительство проводит всесторонний анализ и оценку результатов визита… После тщательного анализа и оценки мы примем необходимые меры", - добавил представитель МИД Южной Кореи, добавив, что позиция Сеула будет объявлена после анализа полного текста договора.
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Из текста Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и КНДР следует, что развитие сотрудничество этих стран вносит вклад в обеспечение мира, региональной и глобальной безопасности и стабильности, Москва и Пхеньян подтверждают приверженность целям и принципам Устава ООН.
В свете действия санкций Совбеза ООН, ограничивающих возможности военно-технического сотрудничества любых стран с КНДР, замглавы МИД России Сергей Рябков заявил РИА Новости, что Москва ничего не делает во взаимодействии с Пхеньяном, что не укладывалось бы в нормы международного права.
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