https://ria.ru/20240620/kooperatsiya-1954254761.html

Россия и Вьетнам выступили за развитие кооперации в нефтегазовой отрасли

Россия и Вьетнам выступили за развитие кооперации в нефтегазовой отрасли - РИА Новости, 20.06.2024

Россия и Вьетнам выступили за развитие кооперации в нефтегазовой отрасли

Россия и Вьетнам выступают за последовательное развитие кооперации в нефтегазовой отрасли, энергетике, промышленности, IT, а также видят значительный потенциал... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T14:51

2024-06-20T14:51

2024-06-20T14:51

экономика

россия

вьетнам

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россия и Вьетнам выступают за последовательное развитие кооперации в нефтегазовой отрасли, энергетике, промышленности, IT, а также видят значительный потенциал взаимодействия в технологической сфере. Совместное заявление Российской Федерации и Социалистической Республики Вьетнам о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского договора об основах дружественных отношений опубликовано на сайте Кремля. "Стороны выступают за последовательное развитие кооперации в нефтегазовой отрасли, энергетике, промышленности, в области цифровых технологий, транспорта и агропромышленного комплекса, констатируют значительный потенциал взаимодействия в научно-технической, технологической, образовательной и гуманитарной сферах", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20240620/vetnam-1954219368.html

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экономика, россия, вьетнам