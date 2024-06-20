Россия и Вьетнам выступили за развитие кооперации в нефтегазовой отрасли
Россия и Вьетнам выступают за развитие кооперации в энергетике, энергетике и IT
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на церемонии официальной встречи на площади у Президентского дворца в Ханое
Президент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на церемонии официальной встречи на площади у Президентского дворца в Ханое
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россия и Вьетнам выступают за последовательное развитие кооперации в нефтегазовой отрасли, энергетике, промышленности, IT, а также видят значительный потенциал взаимодействия в технологической сфере.
Совместное заявление Российской Федерации и Социалистической Республики Вьетнам о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского договора об основах дружественных отношений опубликовано на сайте Кремля.
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"Стороны выступают за последовательное развитие кооперации в нефтегазовой отрасли, энергетике, промышленности, в области цифровых технологий, транспорта и агропромышленного комплекса, констатируют значительный потенциал взаимодействия в научно-технической, технологической, образовательной и гуманитарной сферах", - говорится в заявлении.