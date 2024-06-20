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В России представили комплекс дальнего радиотехнического мониторинга - РИА Новости, 20.06.2024
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03:31 20.06.2024 (обновлено: 08:06 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/kompleks-1954132915.html
В России представили комплекс дальнего радиотехнического мониторинга
В России представили комплекс дальнего радиотехнического мониторинга - РИА Новости, 20.06.2024
В России представили комплекс дальнего радиотехнического мониторинга
Экспортную версию автоматизированного комплекса дальнего радиотехнического мониторинга ЧВА-001-04РП-Э, превосходящего по своим характеристикам зарубежные... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T03:31
2024-06-20T08:06
безопасность
технологии
российская электроника
ростех
россия
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КРОНШТАДТ, 20 июн - РИА Новости. Экспортную версию автоматизированного комплекса дальнего радиотехнического мониторинга ЧВА-001-04РП-Э, превосходящего по своим характеристикам зарубежные аналоги, представили на Международном военно-морском салоне "Флот-2024". Макет антенны и автоматизированное рабочее место оператора комплекса ЧВА-001-04РП-Э демонстрируются на стенде холдинга "Росэлектроника" на МВМС. "По сравнению с аналогичными зарубежными комплексами наша разработка обладает значительными преимуществами. У нее более широкий частотный диапазон работы, меньшие требования по размещению антенных устройств, меньшие массогабаритные характеристики и существенно ниже стоимость", - рассказал РИА Новости представитель предприятия-разработчика изделия НИИ "Вектор" (входит в холдинг "Росэлектроника" "Ростеха") на полях "Флота-2024". Комплекс отличается компактностью, потребляет мало энергии, может быть размещен на любом наземном или морском носителе. "При необходимости оперативного перебазирования силами обслуживающего аппаратуру персонала оборудование может быть демонтировано и смонтировано на новом объекте всего за шесть часов", - добавили в НИИ "Вектор". Выставка проходит в конгрессно-выставочном центре на территории кластера "Остров фортов" в период с 19 по 23 июня. РИА Новости является официальным информационным партнером салона.
https://ria.ru/20240619/raketa-1953835023.html
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безопасность, технологии, российская электроника, ростех, россия
Безопасность, Технологии, Российская электроника, Ростех, Россия
В России представили комплекс дальнего радиотехнического мониторинга

На "Флоте-2024" представили комплекс дальнего радиотехнического мониторинга

© АО "НИИ "Вектор"В России представили превосходящий зарубежные аналоги комплекс радиомониторинга для военных
В России представили превосходящий зарубежные аналоги комплекс радиомониторинга для военных
© АО "НИИ "Вектор"
В России представили превосходящий зарубежные аналоги комплекс радиомониторинга для военных
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КРОНШТАДТ, 20 июн - РИА Новости. Экспортную версию автоматизированного комплекса дальнего радиотехнического мониторинга ЧВА-001-04РП-Э, превосходящего по своим характеристикам зарубежные аналоги, представили на Международном военно-морском салоне "Флот-2024".
Макет антенны и автоматизированное рабочее место оператора комплекса ЧВА-001-04РП-Э демонстрируются на стенде холдинга "Росэлектроника" на МВМС.
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"По сравнению с аналогичными зарубежными комплексами наша разработка обладает значительными преимуществами. У нее более широкий частотный диапазон работы, меньшие требования по размещению антенных устройств, меньшие массогабаритные характеристики и существенно ниже стоимость", - рассказал РИА Новости представитель предприятия-разработчика изделия НИИ "Вектор" (входит в холдинг "Росэлектроника" "Ростеха") на полях "Флота-2024".
Комплекс отличается компактностью, потребляет мало энергии, может быть размещен на любом наземном или морском носителе.
"При необходимости оперативного перебазирования силами обслуживающего аппаратуру персонала оборудование может быть демонтировано и смонтировано на новом объекте всего за шесть часов", - добавили в НИИ "Вектор".
Выставка проходит в конгрессно-выставочном центре на территории кластера "Остров фортов" в период с 19 по 23 июня. РИА Новости является официальным информационным партнером салона.
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