"Изменил весь мир". В США высказались о визите Путина в КНДР
Доктороу: визит Путина в КНДР сильно помешал планам США в регионе
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын во время встречи в Пхеньяне
Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын во время встречи в Пхеньяне. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Визит Путина в Северную Корею кардинально изменил геополитическую ситуацию в мире, заявил американский политолог Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
"Он (Путин – прим. ред.) изменил весь мир. <…> Он сделал невозможным для США и администрации Байдена осуществление их плана "легкого пути". США думали, что загнали Россию в угол на долгие годы, чтобы Запад мог продолжить идти по сценарию сохранения своего глобального доминирования и укрощения Китая", — считает эксперт.
По мнению Доктороу, этим визитом Россия обозначила свое влияние в Тихоокеанском регионе и напомнила странам Запада, что те имеют дело с целым Евразийским континентом, поскольку к востоку от территории НАТО есть множество стран, которые могут занять пророссийскую позицию.
Накануне Россия и КНДР по итогам переговоров при участии лидеров стран Владимира Путина и Ким Чен Ына заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
Председатель КНДР Ким Чен Ын заявил, что соглашение предполагает развитие сотрудничества двух стран, в том числе в сфере экономики, политики и военного дела. Путин, в свою очередь, сообщил, что Москва не исключает для себя развития ВТС с Пхеньяном в связи с подписанным Договором о стратегическом взаимодействии.