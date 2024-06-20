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"Изменил весь мир". В США высказались о визите Путина в КНДР - РИА Новости, 20.06.2024
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16:46 20.06.2024 (обновлено: 23:10 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/kndr-1954309199.html
"Изменил весь мир". В США высказались о визите Путина в КНДР
"Изменил весь мир". В США высказались о визите Путина в КНДР - РИА Новости, 20.06.2024
"Изменил весь мир". В США высказались о визите Путина в КНДР
Визит Путина в Северную Корею кардинально изменил геополитическую ситуацию в мире, заявил американский политолог Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала Judging РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T16:46
2024-06-20T23:10
в мире
россия
сша
москва
владимир путин
ким чен ын
нато
визит путина в кндр
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Визит Путина в Северную Корею кардинально изменил геополитическую ситуацию в мире, заявил американский политолог Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Он (Путин – прим. ред.) изменил весь мир. &lt;…&gt; Он сделал невозможным для США и администрации Байдена осуществление их плана "легкого пути". США думали, что загнали Россию в угол на долгие годы, чтобы Запад мог продолжить идти по сценарию сохранения своего глобального доминирования и укрощения Китая", — считает эксперт.По мнению Доктороу, этим визитом Россия обозначила свое влияние в Тихоокеанском регионе и напомнила странам Запада, что те имеют дело с целым Евразийским континентом, поскольку к востоку от территории НАТО есть множество стран, которые могут занять пророссийскую позицию.Накануне Россия и КНДР по итогам переговоров при участии лидеров стран Владимира Путина и Ким Чен Ына заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.Председатель КНДР Ким Чен Ын заявил, что соглашение предполагает развитие сотрудничества двух стран, в том числе в сфере экономики, политики и военного дела. Путин, в свою очередь, сообщил, что Москва не исключает для себя развития ВТС с Пхеньяном в связи с подписанным Договором о стратегическом взаимодействии.
https://ria.ru/20240620/koreya-1954206394.html
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в мире, россия, сша, москва, владимир путин, ким чен ын, нато, визит путина в кндр
В мире, Россия, США, Москва, Владимир Путин, Ким Чен Ын, НАТО, Визит Путина в КНДР
"Изменил весь мир". В США высказались о визите Путина в КНДР

Доктороу: визит Путина в КНДР сильно помешал планам США в регионе

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын во время встречи в Пхеньяне
Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын во время встречи в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын во время встречи в Пхеньяне. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Визит Путина в Северную Корею кардинально изменил геополитическую ситуацию в мире, заявил американский политолог Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
"Он (Путин – прим. ред.) изменил весь мир. <…> Он сделал невозможным для США и администрации Байдена осуществление их плана "легкого пути". США думали, что загнали Россию в угол на долгие годы, чтобы Запад мог продолжить идти по сценарию сохранения своего глобального доминирования и укрощения Китая", — считает эксперт.
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По мнению Доктороу, этим визитом Россия обозначила свое влияние в Тихоокеанском регионе и напомнила странам Запада, что те имеют дело с целым Евразийским континентом, поскольку к востоку от территории НАТО есть множество стран, которые могут занять пророссийскую позицию.
Накануне Россия и КНДР по итогам переговоров при участии лидеров стран Владимира Путина и Ким Чен Ына заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
Председатель КНДР Ким Чен Ын заявил, что соглашение предполагает развитие сотрудничества двух стран, в том числе в сфере экономики, политики и военного дела. Путин, в свою очередь, сообщил, что Москва не исключает для себя развития ВТС с Пхеньяном в связи с подписанным Договором о стратегическом взаимодействии.
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