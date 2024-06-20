https://ria.ru/20240620/kndr-1954309199.html

"Изменил весь мир". В США высказались о визите Путина в КНДР

"Изменил весь мир". В США высказались о визите Путина в КНДР - РИА Новости, 20.06.2024

"Изменил весь мир". В США высказались о визите Путина в КНДР

Визит Путина в Северную Корею кардинально изменил геополитическую ситуацию в мире, заявил американский политолог Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала Judging РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T16:46

2024-06-20T16:46

2024-06-20T23:10

в мире

россия

сша

москва

владимир путин

ким чен ын

нато

визит путина в кндр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953937559_0:0:2451:1379_1920x0_80_0_0_c8bc21417e78358e5321a2e95951aeb8.jpg

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Визит Путина в Северную Корею кардинально изменил геополитическую ситуацию в мире, заявил американский политолог Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Он (Путин – прим. ред.) изменил весь мир. <…> Он сделал невозможным для США и администрации Байдена осуществление их плана "легкого пути". США думали, что загнали Россию в угол на долгие годы, чтобы Запад мог продолжить идти по сценарию сохранения своего глобального доминирования и укрощения Китая", — считает эксперт.По мнению Доктороу, этим визитом Россия обозначила свое влияние в Тихоокеанском регионе и напомнила странам Запада, что те имеют дело с целым Евразийским континентом, поскольку к востоку от территории НАТО есть множество стран, которые могут занять пророссийскую позицию.Накануне Россия и КНДР по итогам переговоров при участии лидеров стран Владимира Путина и Ким Чен Ына заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.Председатель КНДР Ким Чен Ын заявил, что соглашение предполагает развитие сотрудничества двух стран, в том числе в сфере экономики, политики и военного дела. Путин, в свою очередь, сообщил, что Москва не исключает для себя развития ВТС с Пхеньяном в связи с подписанным Договором о стратегическом взаимодействии.

https://ria.ru/20240620/koreya-1954206394.html

https://ria.ru/20240620/dogovor-1954143344.html

россия

сша

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, москва, владимир путин, ким чен ын, нато, визит путина в кндр