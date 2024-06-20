https://ria.ru/20240620/kndr-1954308191.html

В КНДР опубликовали кадры с Путиным и Ким Чен Ыном в салоне Aurus

В КНДР опубликовали кадры с Путиным и Ким Чен Ыном в салоне Aurus - РИА Новости, 20.06.2024

В КНДР опубликовали кадры с Путиным и Ким Чен Ыном в салоне Aurus

Центральное телеграфное агентство Кореи опубликовало фотографии, на которых президент России Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T16:41

2024-06-20T16:41

2024-06-20T19:56

ким чен ын

визит путина в кндр

владимир путин

в мире

россия

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Центральное телеграфное агентство Кореи опубликовало фотографии, на которых президент России Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын едут вместе с лимузине Aurus, подаренном российским руководителем своему коллеге.На кадрах главы государств изображены садящимися в салон автомобиля и затем едущими по территории резиденции "Кымсусан", в которой останавливался российский лидер и где проходили российско-корейские переговоры. За рулем сначала сидел Ким Чен Ын, затем машину опробовал также Владимир Путин.Кроме того, ЦТАК опубликовал фотографии, на которых лидеры обмениваются подарками: Ким Чен Ын демонстрирует Путину его бюст и картину с изображением Путина на фоне зданий Кремля.Президент России, в свою очередь, презентовал северокорейскому руководителю сервиз и адмиральский кортик.

https://ria.ru/20240620/kndr-1954309199.html

россия

кндр (северная корея)

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ким чен ын, визит путина в кндр, владимир путин, в мире, россия, кндр (северная корея)