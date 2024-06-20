https://ria.ru/20240620/kndr-1954308191.html
В КНДР опубликовали кадры с Путиным и Ким Чен Ыном в салоне Aurus
В КНДР опубликовали кадры с Путиным и Ким Чен Ыном в салоне Aurus - РИА Новости, 20.06.2024
В КНДР опубликовали кадры с Путиным и Ким Чен Ыном в салоне Aurus
Центральное телеграфное агентство Кореи опубликовало фотографии, на которых президент России Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T16:41
2024-06-20T16:41
2024-06-20T19:56
ким чен ын
визит путина в кндр
владимир путин
в мире
россия
кндр (северная корея)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954307526_0:67:1001:630_1920x0_80_0_0_03eca56d92e7b168e35ad442f2a3046b.jpg
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Центральное телеграфное агентство Кореи опубликовало фотографии, на которых президент России Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын едут вместе с лимузине Aurus, подаренном российским руководителем своему коллеге.На кадрах главы государств изображены садящимися в салон автомобиля и затем едущими по территории резиденции "Кымсусан", в которой останавливался российский лидер и где проходили российско-корейские переговоры. За рулем сначала сидел Ким Чен Ын, затем машину опробовал также Владимир Путин.Кроме того, ЦТАК опубликовал фотографии, на которых лидеры обмениваются подарками: Ким Чен Ын демонстрирует Путину его бюст и картину с изображением Путина на фоне зданий Кремля.Президент России, в свою очередь, презентовал северокорейскому руководителю сервиз и адмиральский кортик.
https://ria.ru/20240620/kndr-1954309199.html
россия
кндр (северная корея)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954307526_0:0:885:663_1920x0_80_0_0_c977336413208b7d4e0fae5a0cf10669.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ким чен ын, визит путина в кндр, владимир путин, в мире, россия, кндр (северная корея)
Ким Чен Ын, Визит Путина в КНДР, Владимир Путин, В мире, Россия, КНДР (Северная Корея)
В КНДР опубликовали кадры с Путиным и Ким Чен Ыном в салоне Aurus
Агентство ЦТАК опубликовало кадры с Путиным и Ким Чен Ыном в салоне Aurus
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Центральное телеграфное агентство Кореи опубликовало фотографии, на которых президент России Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын едут вместе с лимузине Aurus, подаренном российским руководителем своему коллеге.
На кадрах главы государств изображены садящимися в салон автомобиля и затем едущими по территории резиденции "Кымсусан", в которой останавливался российский лидер и где проходили российско-корейские переговоры. За рулем сначала сидел Ким Чен Ын, затем машину опробовал также Владимир Путин.
Кроме того, ЦТАК опубликовал фотографии, на которых лидеры обмениваются подарками: Ким Чен Ын демонстрирует Путину его бюст и картину с изображением Путина на фоне зданий Кремля.
Президент России, в свою очередь, презентовал северокорейскому руководителю сервиз и адмиральский кортик.