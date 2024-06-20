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Путину вручили высшую госнаграду КНДР - РИА Новости, 20.06.2024
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06:16 20.06.2024 (обновлено: 08:23 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/kndr-1954138422.html
Путину вручили высшую госнаграду КНДР
Путину вручили высшую госнаграду КНДР - РИА Новости, 20.06.2024
Путину вручили высшую госнаграду КНДР
Президенту России Владимиру Путину вручили высшую награду КНДР, орден Ким Ир Сена, сообщило северокорейское радио "Голос Кореи". РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T06:16
2024-06-20T08:23
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кндр (северная корея)
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ким чен ир
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СЕУЛ, 20 июн — РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину вручили высшую награду КНДР, орден Ким Ир Сена, сообщило северокорейское радио "Голос Кореи"."Центральный комитет Трудовой партии Кореи, Госсовет и Президиум Верховного народного собрания КНДР постановили присвоить орден Ким Ир Сена, высший орден КНДР, Президенту России Владимиру Владимировичу Путину", — сообщает радио.Награду вручили за огромные заслуги в поднятии и развитии дружеских и братских отношений КНДР и России до стратегических партнерских и нерушимых союзнических отношений и за открытие новой страницы корейско-российской дружбы.Церемония вручения состоялась 19 июня.Орден Ким Ир Сена учредили в 1972 году по случаю шестидесятилетия основателя Северной Кореи по предложению его сына Ким Чен Ира одновременно с "Кимирсеновской премией". Сам Ким Чен Ир был награжден этим орденом трижды: в 1978, 1982 и 1992 годах.Награду также вручают учреждения и организации, в частности, образовательные, такие как Университет имени Ким Ир Сена, СМИ, например, "Нодон Синмун" и ЦТАК, промышленные предприятия, в частности, Пхеньянский электровозостроительный завод.
https://ria.ru/20240619/putin-1953806217.html
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ким ир сен, владимир путин, ким чен ын, кндр (северная корея), россия, в мире, ким чен ир
Ким Ир Сен, Владимир Путин, Ким Чен Ын, КНДР (Северная Корея), Россия, В мире, Ким Чен Ир
Путину вручили высшую госнаграду КНДР

Путину вручили высшую госнаграду КНДР, орден Ким Ир Сена

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын во время совместного фотографирования в Пхеньяне
Президент России Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын во время совместного фотографирования в Пхеньяне
© POOL
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Президент России Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын во время совместного фотографирования в Пхеньяне. Архивное фото
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СЕУЛ, 20 июн — РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину вручили высшую награду КНДР, орден Ким Ир Сена, сообщило северокорейское радио "Голос Кореи".
«
"Центральный комитет Трудовой партии Кореи, Госсовет и Президиум Верховного народного собрания КНДР постановили присвоить орден Ким Ир Сена, высший орден КНДР, Президенту России Владимиру Владимировичу Путину", — сообщает радио.
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Орден Ким Ир Сена учредили в 1972 году по случаю шестидесятилетия основателя Северной Кореи по предложению его сына Ким Чен Ира одновременно с "Кимирсеновской премией". Сам Ким Чен Ир был награжден этим орденом трижды: в 1978, 1982 и 1992 годах.
Награду также вручают учреждения и организации, в частности, образовательные, такие как Университет имени Ким Ир Сена, СМИ, например, "Нодон Синмун" и ЦТАК, промышленные предприятия, в частности, Пхеньянский электровозостроительный завод.
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