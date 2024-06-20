Путину вручили высшую госнаграду КНДР
Путину вручили высшую госнаграду КНДР, орден Ким Ир Сена
© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын во время совместного фотографирования в Пхеньяне
© POOL
Президент России Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын во время совместного фотографирования в Пхеньяне. Архивное фото
СЕУЛ, 20 июн — РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину вручили высшую награду КНДР, орден Ким Ир Сена, сообщило северокорейское радио "Голос Кореи".
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"Центральный комитет Трудовой партии Кореи, Госсовет и Президиум Верховного народного собрания КНДР постановили присвоить орден Ким Ир Сена, высший орден КНДР, Президенту России Владимиру Владимировичу Путину", — сообщает радио.
Награду вручили за огромные заслуги в поднятии и развитии дружеских и братских отношений КНДР и России до стратегических партнерских и нерушимых союзнических отношений и за открытие новой страницы корейско-российской дружбы.
Церемония вручения состоялась 19 июня.
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Орден Ким Ир Сена учредили в 1972 году по случаю шестидесятилетия основателя Северной Кореи по предложению его сына Ким Чен Ира одновременно с "Кимирсеновской премией". Сам Ким Чен Ир был награжден этим орденом трижды: в 1978, 1982 и 1992 годах.
Награду также вручают учреждения и организации, в частности, образовательные, такие как Университет имени Ким Ир Сена, СМИ, например, "Нодон Синмун" и ЦТАК, промышленные предприятия, в частности, Пхеньянский электровозостроительный завод.