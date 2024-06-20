https://ria.ru/20240620/kndr-1954138422.html

Путину вручили высшую госнаграду КНДР

Путину вручили высшую госнаграду КНДР - РИА Новости, 20.06.2024

Путину вручили высшую госнаграду КНДР

Президенту России Владимиру Путину вручили высшую награду КНДР, орден Ким Ир Сена, сообщило северокорейское радио "Голос Кореи". РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T06:16

2024-06-20T06:16

2024-06-20T08:23

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СЕУЛ, 20 июн — РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину вручили высшую награду КНДР, орден Ким Ир Сена, сообщило северокорейское радио "Голос Кореи"."Центральный комитет Трудовой партии Кореи, Госсовет и Президиум Верховного народного собрания КНДР постановили присвоить орден Ким Ир Сена, высший орден КНДР, Президенту России Владимиру Владимировичу Путину", — сообщает радио.Награду вручили за огромные заслуги в поднятии и развитии дружеских и братских отношений КНДР и России до стратегических партнерских и нерушимых союзнических отношений и за открытие новой страницы корейско-российской дружбы.Церемония вручения состоялась 19 июня.Орден Ким Ир Сена учредили в 1972 году по случаю шестидесятилетия основателя Северной Кореи по предложению его сына Ким Чен Ира одновременно с "Кимирсеновской премией". Сам Ким Чен Ир был награжден этим орденом трижды: в 1978, 1982 и 1992 годах.Награду также вручают учреждения и организации, в частности, образовательные, такие как Университет имени Ким Ир Сена, СМИ, например, "Нодон Синмун" и ЦТАК, промышленные предприятия, в частности, Пхеньянский электровозостроительный завод.

https://ria.ru/20240619/putin-1953806217.html

https://ria.ru/20240619/khrustalev-1954082201.html

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