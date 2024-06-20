https://ria.ru/20240620/kitay-1954188855.html

МИД КНР призвал США осознать важность тибетского вопроса

МИД КНР призвал США осознать важность тибетского вопроса - РИА Новости, 20.06.2024

МИД КНР призвал США осознать важность тибетского вопроса

Вашингтон должен в полной мере осознать чувствительность тибетского вопроса для Китая, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Линь... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T11:38

2024-06-20T11:38

2024-06-20T11:38

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ПЕКИН, 20 июн - РИА Новости. Вашингтон должен в полной мере осознать чувствительность тибетского вопроса для Китая, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя встречу американских чиновников с Далай-ламой в Индии. Ранее агентство Рейтер сообщило, что делегация американских чиновников встретилась с Далай-ламой в Индии. В сообщении говорилось, что делегация США, в которую вошли глава комитета палаты представителей по внешней политике Майкл Маккол и бывший спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, обсудит с Далай-ламой американский законопроект, направленный на то, чтобы подтолкнуть Китай к решению тибетского вопроса, и ожидающий подписания президентом США Джо Байденом. Линь Цзянь подчеркнул, что связанные с Тибетом вопросы являются внутренним делом Китая, и не должны подвергаться никакому внешнему вмешательству. "Мы призываем США в полной мере осознать чувствительность и важность связанных с Тибетом вопросов, искренне уважать основные интересы Китая", - добавил дипломат. Он отметил, что "так называемое тибетское правительство в изгнании является откровенно сепаратистской политической группой и незаконной организацией, которая полностью нарушает конституцию и законы Китая". Линь Цзянь также призвал США не посылать миру "ошибочные сигналы" и не контактировать с Далай-ламой. Агентство Рейтер также отмечало, что Далай-лама на этой неделе должен отправиться в США на лечение и пока неясно, будет ли он проводить встречи с американскими чиновниками в США. Далай-лама XIV Тэнзин Гьяцо бежал из Тибета в 1959 году после провала вооруженного выступления против властей КНР. Вместе со своими сторонниками он живет в индийском городе Дхармсала, где действует "тибетское правительство в изгнании". В марте 2011 года Далай-лама объявил о снятии с себя полномочий его лидера, однако это не охладило полемику между ним и Пекином, где его продолжают считать сепаратистом.

https://ria.ru/20240315/tekhnorevolyutsii-1933039443.html

https://ria.ru/20240213/nastuplenie-1926995064.html

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в мире, сша, китай, тибет, майкл маккол, нэнси пелоси, джо байден