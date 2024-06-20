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Умер выдающийся российский китаевед Михаил Крюков - РИА Новости, 20.06.2024
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Наука
 
00:27 20.06.2024 (обновлено: 01:02 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/kitaeved-1954125078.html
Умер выдающийся российский китаевед Михаил Крюков
Умер выдающийся российский китаевед Михаил Крюков - РИА Новости, 20.06.2024
Умер выдающийся российский китаевед Михаил Крюков
Выдающийся российский китаевед, историк и этнограф Михаил Крюков умер на 92-м году жизни в среду, сообщается на сайте Института стран Азии и Африки МГУ им. М.В. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T00:27
2024-06-20T01:02
наука
китай
москва
восток
институт стран азии и африки
московский институт востоковедения
пекинский университет
наука
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Выдающийся российский китаевед, историк и этнограф Михаил Крюков умер на 92-м году жизни в среду, сообщается на сайте Института стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова. Крюков родился в 1932 году в Москве. Учился в Московском институте Востоковедения (1950-1955). В 1957 году был направлен на учебу в Китай, в 1962-м, окончив Пекинский университет, стал уникальным специалистом по истории Древнего Китая, прежде всего периода Шан-Инь (ок. 1300-1027 гг. до н.э.). Согласно сообщению на сайте, вернувшись в Москву, он стал работать в Институте этнографии имени Н.Н. Миклухо-Маклая (1962–2002). На протяжении многих лет он читал лекции по истории Древнего Китая, вел занятия по древнему китайскому языку в ИСАА (1968-1985) и на историческом факультете МГУ. Тогда же появился уникальный учебник "Древнекитайский язык", который он написал совместно со своей женой - известным синологом Хуан Шуин. Крюков создал ряд базовых академических пособий по Китаю и воспитал целую плеяду российских и зарубежных специалистов-востоковедов. Одним из последних его трудов стала развернутая биография Сунь Ятсена (1866-1925). Отмечается, что Михаил Крюков запомнился всем, кто его знал, как большой ученый, талантливый популяризатор Востока, добрый наставник и отзывчивый человек. Его высочайший профессионализм, а также такие человеческие качества, как принципиальность, требовательность и в то же время доброжелательность, снискали ему любовь и уважение коллег, добавляется в сообщении. Последние годы Крюков жил в Пекине. Как сообщает посольство РФ в КНР в своем Telegram-канале, он скончался в пекинском госпитале Сюаньу.
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китай, москва, восток, институт стран азии и африки, московский институт востоковедения, пекинский университет, наука, россия
Наука, Китай, Москва, Восток, Институт стран Азии и Африки, Московский институт востоковедения, Пекинский университет, Наука, Россия
Умер выдающийся российский китаевед Михаил Крюков

Выдающийся российский китаевед Михаил Крюков умер на 92-м году жизни

© Институт стран Азии и Африки МГУ им. М.В. ЛомоносоваМихаил Крюков
Михаил Крюков
© Институт стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова
Михаил Крюков. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Выдающийся российский китаевед, историк и этнограф Михаил Крюков умер на 92-м году жизни в среду, сообщается на сайте Института стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова.
Крюков родился в 1932 году в Москве. Учился в Московском институте Востоковедения (1950-1955). В 1957 году был направлен на учебу в Китай, в 1962-м, окончив Пекинский университет, стал уникальным специалистом по истории Древнего Китая, прежде всего периода Шан-Инь (ок. 1300-1027 гг. до н.э.).
Согласно сообщению на сайте, вернувшись в Москву, он стал работать в Институте этнографии имени Н.Н. Миклухо-Маклая (1962–2002). На протяжении многих лет он читал лекции по истории Древнего Китая, вел занятия по древнему китайскому языку в ИСАА (1968-1985) и на историческом факультете МГУ. Тогда же появился уникальный учебник "Древнекитайский язык", который он написал совместно со своей женой - известным синологом Хуан Шуин. Крюков создал ряд базовых академических пособий по Китаю и воспитал целую плеяду российских и зарубежных специалистов-востоковедов.
Одним из последних его трудов стала развернутая биография Сунь Ятсена (1866-1925).
Отмечается, что Михаил Крюков запомнился всем, кто его знал, как большой ученый, талантливый популяризатор Востока, добрый наставник и отзывчивый человек.
Его высочайший профессионализм, а также такие человеческие качества, как принципиальность, требовательность и в то же время доброжелательность, снискали ему любовь и уважение коллег, добавляется в сообщении.
Последние годы Крюков жил в Пекине. Как сообщает посольство РФ в КНР в своем Telegram-канале, он скончался в пекинском госпитале Сюаньу.
 
НаукаКитайМоскваВостокИнститут стран Азии и АфрикиМосковский институт востоковеденияПекинский университетНаукаРоссия
 
 
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