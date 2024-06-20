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Киевские власти сообщили, что Херсон остался без света - РИА Новости, 20.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:22 20.06.2024 (обновлено: 12:48 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/kherson-1954201905.html
Киевские власти сообщили, что Херсон остался без света
Киевские власти сообщили, что Херсон остался без света - РИА Новости, 20.06.2024
Киевские власти сообщили, что Херсон остался без света
Подконтрольный Киеву город Херсон остался без света после взрывов, сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T12:22
2024-06-20T12:48
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
россия
херсонская область
украина
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Подконтрольный Киеву город Херсон остался без света после взрывов, сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин. Ранее в четверг украинские СМИ сообщали о взрывах в этом городе. "Херсон остался без света. Энергетики уже приступили к аварийно-восстановительным работам", - написал Прокудин в своем Telegram-канале. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240606/kherson-1950897947.html
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в мире, херсон, россия, херсонская область , украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, Россия, Херсонская область , Украина
Киевские власти сообщили, что Херсон остался без света

Киевский глава Херсонской ОВА сообщил, что областной центр остался без взрывов

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкСтела города Херсон
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / РИА Новости
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Стела города Херсон. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Подконтрольный Киеву город Херсон остался без света после взрывов, сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин.
Ранее в четверг украинские СМИ сообщали о взрывах в этом городе.
"Херсон остался без света. Энергетики уже приступили к аварийно-восстановительным работам", - написал Прокудин в своем Telegram-канале.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Херсон - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Подполье сообщило об эвакуации украинской администрации из Херсона
6 июня, 09:59
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонРоссияХерсонская областьУкраина
 
 
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