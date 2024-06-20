https://ria.ru/20240620/kherson-1954201905.html

Киевские власти сообщили, что Херсон остался без света

Киевские власти сообщили, что Херсон остался без света - РИА Новости, 20.06.2024

Киевские власти сообщили, что Херсон остался без света

Подконтрольный Киеву город Херсон остался без света после взрывов, сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T12:22

2024-06-20T12:22

2024-06-20T12:48

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Подконтрольный Киеву город Херсон остался без света после взрывов, сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин. Ранее в четверг украинские СМИ сообщали о взрывах в этом городе. "Херсон остался без света. Энергетики уже приступили к аварийно-восстановительным работам", - написал Прокудин в своем Telegram-канале. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240606/kherson-1950897947.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, херсон, россия, херсонская область , украина