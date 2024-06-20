https://ria.ru/20240620/kherson-1954201905.html
Киевские власти сообщили, что Херсон остался без света
Киевские власти сообщили, что Херсон остался без света - РИА Новости, 20.06.2024
Киевские власти сообщили, что Херсон остался без света
Подконтрольный Киеву город Херсон остался без света после взрывов, сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T12:22
2024-06-20T12:22
2024-06-20T12:48
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
россия
херсонская область
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/14/1885324925_0:60:856:542_1920x0_80_0_0_62a68e3f79c71836e60910a678312196.jpg
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Подконтрольный Киеву город Херсон остался без света после взрывов, сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин. Ранее в четверг украинские СМИ сообщали о взрывах в этом городе. "Херсон остался без света. Энергетики уже приступили к аварийно-восстановительным работам", - написал Прокудин в своем Telegram-канале. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240606/kherson-1950897947.html
херсон
россия
херсонская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/14/1885324925_0:0:778:583_1920x0_80_0_0_b08ff241838996da57e7c4211f4ecccf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсон, россия, херсонская область , украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, Россия, Херсонская область , Украина
Киевские власти сообщили, что Херсон остался без света
Киевский глава Херсонской ОВА сообщил, что областной центр остался без взрывов