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В Саудовской Аравии во время хаджа умерли три жителя Таджикистана - РИА Новости, 20.06.2024
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Религия
 
14:19 20.06.2024 (обновлено: 14:57 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/khadzh-1954240608.html
В Саудовской Аравии во время хаджа умерли три жителя Таджикистана
В Саудовской Аравии во время хаджа умерли три жителя Таджикистана - РИА Новости, 20.06.2024
В Саудовской Аравии во время хаджа умерли три жителя Таджикистана
Три гражданина Таджикистана скончались во время хаджа в Саудовской Аравии, сообщили РИА Новости в четверг в комитете по делам религии при правительстве... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T14:19
2024-06-20T14:57
религия
саудовская аравия
таджикистан
в мире
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ДУШАНБЕ, 20 июн – РИА Новости, Лидия Исамова. Три гражданина Таджикистана скончались во время хаджа в Саудовской Аравии, сообщили РИА Новости в четверг в комитете по делам религии при правительстве республики."Три гражданина скончались от теплового удара во время хаджа к святыням ислама в Саудовской Аравии", - сказал собеседник агентства.По его словам, в минувшем году во время хаджа скончались четыре таджикистанца."В текущем году на хадж отправились 6000 граждан Таджикистана, при том, что Саудовская Аравия выделила для нас 7000 квот", - сообщили в комитете.Как сообщило в четверг агентство Франс Пресс, число паломников, скончавшихся во время хаджа в Саудовской Аравии, превысило 1 тысячу.
https://ria.ru/20240620/khadzh-1954206556.html
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саудовская аравия, таджикистан, в мире
Религия, Саудовская Аравия, Таджикистан, В мире
В Саудовской Аравии во время хаджа умерли три жителя Таджикистана

Три гражданина Таджикистана умерли во время хаджа в Саудовской Аравии

© AP Photo / Rafiq MaqboolПаломники во время хаджа недалеко от Мекки
Паломники во время хаджа недалеко от Мекки - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© AP Photo / Rafiq Maqbool
Паломники во время хаджа недалеко от Мекки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДУШАНБЕ, 20 июн – РИА Новости, Лидия Исамова. Три гражданина Таджикистана скончались во время хаджа в Саудовской Аравии, сообщили РИА Новости в четверг в комитете по делам религии при правительстве республики.
«
"Три гражданина скончались от теплового удара во время хаджа к святыням ислама в Саудовской Аравии", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в минувшем году во время хаджа скончались четыре таджикистанца.
"В текущем году на хадж отправились 6000 граждан Таджикистана, при том, что Саудовская Аравия выделила для нас 7000 квот", - сообщили в комитете.
Как сообщило в четверг агентство Франс Пресс, число паломников, скончавшихся во время хаджа в Саудовской Аравии, превысило 1 тысячу.
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