https://ria.ru/20240620/khadzh-1954240608.html

В Саудовской Аравии во время хаджа умерли три жителя Таджикистана

В Саудовской Аравии во время хаджа умерли три жителя Таджикистана - РИА Новости, 20.06.2024

В Саудовской Аравии во время хаджа умерли три жителя Таджикистана

Три гражданина Таджикистана скончались во время хаджа в Саудовской Аравии, сообщили РИА Новости в четверг в комитете по делам религии при правительстве... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T14:19

2024-06-20T14:19

2024-06-20T14:57

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саудовская аравия

таджикистан

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ДУШАНБЕ, 20 июн – РИА Новости, Лидия Исамова. Три гражданина Таджикистана скончались во время хаджа в Саудовской Аравии, сообщили РИА Новости в четверг в комитете по делам религии при правительстве республики."Три гражданина скончались от теплового удара во время хаджа к святыням ислама в Саудовской Аравии", - сказал собеседник агентства.По его словам, в минувшем году во время хаджа скончались четыре таджикистанца."В текущем году на хадж отправились 6000 граждан Таджикистана, при том, что Саудовская Аравия выделила для нас 7000 квот", - сообщили в комитете.Как сообщило в четверг агентство Франс Пресс, число паломников, скончавшихся во время хаджа в Саудовской Аравии, превысило 1 тысячу.

https://ria.ru/20240620/khadzh-1954206556.html

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таджикистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

саудовская аравия, таджикистан, в мире