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В МИД прокомментировали усиление военного сотрудничества Парижа и Еревана - РИА Новости, 20.06.2024
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04:43 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/kavkaz-1954134937.html
В МИД прокомментировали усиление военного сотрудничества Парижа и Еревана
В МИД прокомментировали усиление военного сотрудничества Парижа и Еревана - РИА Новости, 20.06.2024
В МИД прокомментировали усиление военного сотрудничества Парижа и Еревана
Повестка Запада на Южном Кавказе не всегда соответствует интересам стран региона, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин, комментируя усиление... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T04:43
2024-06-20T04:43
париж
армения
франция
себастьян лекорню
михаил галузин
в мире
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Повестка Запада на Южном Кавказе не всегда соответствует интересам стран региона, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин, комментируя усиление военного сотрудничества между Парижем и Ереваном. Глава французского минобороны Себастьян Лекорню заявил, что Армения подписала с Францией контракт на закупку французских самоходных артиллерийских установок CAESAR, которые Париж поставляет Киеву. Ранее минобороны Армении сообщило о подписании соглашения о сотрудничестве с франко-германским оборонным концерном KNDS. Детали контракта не разглашались. "Внерегионалы идут на Южный Кавказ со своей повесткой, которая, мягко говоря, не всегда соответствует интересам региональных государств. Сегодня западные страны идут на Южный Кавказ с открыто конфронтационной антироссийской повесткой. Мы считаем, что это не будет способствовать стабильности и безопасности в Закавказье", - сказал Галузин. "Мы считаем, что региональная безопасность может быть наиболее эффективно обеспечена усилиями государств соответствующего региона. Мы за региональную ответственность и в плане обеспечения безопасности, и в плане экономической интеграции на Южном Кавказе и в других регионах", - добавил дипломат. Ереван начал получать военную помощь от Парижа в 2023 году. Первая партия бронеавтомобилей для армянской армии была доставлена в республику через Грузию. В конце октября 2023 года министр обороны Франции Лекорню сообщил, что Париж намерен продать Армении три радиолокационные системы Ground Master 200 (GM200), планируется подписание письма о намерениях с производителем ракетных систем MBDA относительно ПЗРК Mistral. Лекорню добавил, что Франция также будет проводить обучение армянских военных в области ПВО. В феврале главы военных ведомств Армении и Франции на встрече в Ереване наметили новые направления оборонного сотрудничества. Особое внимание было уделено вопросам военного образования, боевой подготовки, различных учений, консультационной и экспертной поддержки.
https://ria.ru/20240619/mirzoyan-1954098040.html
https://ria.ru/20240617/armeniya-1953538897.html
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париж, армения, франция, себастьян лекорню, михаил галузин, в мире
Париж, Армения, Франция, Себастьян Лекорню, Михаил Галузин, В мире
В МИД прокомментировали усиление военного сотрудничества Парижа и Еревана

МИД: повестка Запада на Южном Кавказе не всегда соответствует интересам стран

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Повестка Запада на Южном Кавказе не всегда соответствует интересам стран региона, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин, комментируя усиление военного сотрудничества между Парижем и Ереваном.
Глава французского минобороны Себастьян Лекорню заявил, что Армения подписала с Францией контракт на закупку французских самоходных артиллерийских установок CAESAR, которые Париж поставляет Киеву. Ранее минобороны Армении сообщило о подписании соглашения о сотрудничестве с франко-германским оборонным концерном KNDS. Детали контракта не разглашались.
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"Внерегионалы идут на Южный Кавказ со своей повесткой, которая, мягко говоря, не всегда соответствует интересам региональных государств. Сегодня западные страны идут на Южный Кавказ с открыто конфронтационной антироссийской повесткой. Мы считаем, что это не будет способствовать стабильности и безопасности в Закавказье", - сказал Галузин.
"Мы считаем, что региональная безопасность может быть наиболее эффективно обеспечена усилиями государств соответствующего региона. Мы за региональную ответственность и в плане обеспечения безопасности, и в плане экономической интеграции на Южном Кавказе и в других регионах", - добавил дипломат.
Ереван начал получать военную помощь от Парижа в 2023 году. Первая партия бронеавтомобилей для армянской армии была доставлена в республику через Грузию. В конце октября 2023 года министр обороны Франции Лекорню сообщил, что Париж намерен продать Армении три радиолокационные системы Ground Master 200 (GM200), планируется подписание письма о намерениях с производителем ракетных систем MBDA относительно ПЗРК Mistral. Лекорню добавил, что Франция также будет проводить обучение армянских военных в области ПВО.
В феврале главы военных ведомств Армении и Франции на встрече в Ереване наметили новые направления оборонного сотрудничества. Особое внимание было уделено вопросам военного образования, боевой подготовки, различных учений, консультационной и экспертной поддержки.
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ПарижАрменияФранцияСебастьян ЛекорнюМихаил ГалузинВ мире
 
 
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