https://ria.ru/20240620/kanada-1954208266.html

Захарова указала грузинской оппозиции на закон об иноагентах в Канаде

Захарова указала грузинской оппозиции на закон об иноагентах в Канаде - РИА Новости, 20.06.2024

Захарова указала грузинской оппозиции на закон об иноагентах в Канаде

Грузинской оппозиции следует обратить внимание на "невиданную" скорость принятия законопроекта по борьбе с иностранным вмешательством в Канаде, заявила... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T12:46

2024-06-20T12:46

2024-06-20T14:16

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Грузинской оппозиции следует обратить внимание на "невиданную" скорость принятия законопроекта по борьбе с иностранным вмешательством в Канаде, заявила представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале."Мне интересно, что сейчас будет чувствовать та часть грузинского общества, которая была готова на все ради отмены закона об иноагентах, мотивируя свои действия верностью "западным ценностям". Итак, Канада. Западнее (во всех смыслах) не бывает", — написала она. Захарова привела хронологию внесения и одобрения канадскими властями законопроекта о создании реестра иноагентов начиная с 3 мая и заканчивая 18 июня. "Итого: весь процесс занял полтора месяца — невиданная скорость для столь важного изменения правового режима. Законопроект содержит следующие предложения: создание реестра иноагентов; ограничение сотрудников посольств; создание аппарата комиссара по контролю за иностранным влиянием", — указала она.Параллельно, отметила Захарова, 14 групп канадских диссидентов написали открытое письмо, в котором "призвали прекратить эту парламентскую чрезвычайщину и вернуться к нормальной работе, ведь очевидно, что все это — попытка протолкнуть через парламент репрессивный закон накануне предстоящих в следующем году парламентских выборов (их итоги определяют и судьбу исполнительной власти)". "Депутаты палаты общин открыто признаются, что сам документ не читали, они просто всем строем за него голосуют. Таким образом, режим Трюдо протаскивает через согласный на все парламент усовершенствованную и ужесточенную версию американского закона об иноагентах FARA. Это Канада. Западнее (или западлее?) не бывает. Цитадель "западных ценностей", — подчеркнула она.Закон об иноагентах в ГрузииСпикер парламента Грузии Шалва Папуашвили 3 июня подписал скандальный закон об иноагентах, после того как это отказалась сделать президент страны Саломе Зурабишвили. За несколько дней до этого депутаты преодолели вето главы государства и приняли закон в первоначальной редакции.Первую попытку принять эту инициативу парламент Грузии сделал в марте 2023 года, но тогда его отозвали после первого чтения на фоне массовых протестов. В новой версии документа вместо термина "агент иностранного влияния" используется формулировка "организация, проводящая интересы иностранной силы". Остальное содержание сохранилось в первоначальной версии.Процедуры вокруг законопроекта и на этот раз сопровождались акциями протеста, полиция разгоняла их и задерживала активистов. В свою очередь, западные страны выступили с угрозами в адрес Тбилиси. В частности, в конце мая госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о многоаспектном пересмотре сотрудничества с Грузией. Также Вашингтон анонсировал новую политику по визовым ограничениям.В правящей партии Грузии назвали решение США комическим и беспрецедентным, отметив, что политика шантажа и угроз не соответствует духу стратегического партнерства.В ЕС, в свою очередь, пообещали заморозить заявку республики на членство в союзе.

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https://ria.ru/20240605/gruziya-1950611008.html

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Дарья Буймова

в мире, канада, россия, мария захарова