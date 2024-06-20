https://ria.ru/20240620/kadry-1954311032.html
Обеспеченность российских компаний кадрами снизилась, сообщили в ЦБ
Обеспеченность российских компаний кадрами снизилась, сообщили в ЦБ - РИА Новости, 20.06.2024
Обеспеченность российских компаний кадрами снизилась, сообщили в ЦБ
Обеспеченность российских компаний кадрами в январе-марте снизилась до минимума за всю историю, а их планы по найму на второй квартал этого года достигли... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T16:49
2024-06-20T16:49
2024-06-20T16:49
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Обеспеченность российских компаний кадрами в январе-марте снизилась до минимума за всю историю, а их планы по найму на второй квартал этого года достигли максимума, говорится в материалах ЦБ. "Обеспеченность кадрами в первом квартале 2024 года снизилась до минимума за всю историю наблюдений. Планы компаний по найму на второй квартал 2024 года – на максимуме", - сказано в материалах. Кроме того, согласно опросу ЦБ, инвестиционная активность компаний в январе-марте заметно расширилась: ее оценки достигли рекордных и оказались выше ожиданий. При этом прогноз компаний по собственной инвестиционной активности на второй квартал обновил максимум. По данным Росстата, уровень безработицы в России в апреле 2024 года обновил исторический минимум и составил 2,6%. Предыдущий исторический минимум был зафиксирован в марте 2024 года, когда показатель опустился до 2,7%. Банк России проводит регулярные опросы предприятий нефинансового сектора экономики. Мониторинг предприятий опирается на широкий охват респондентов: в среднем в 2023 году в опросах ежемесячно участвовали около 15 тысяч предприятий.
https://ria.ru/20240404/putin-1937813233.html
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Обеспеченность российских компаний кадрами снизилась, сообщили в ЦБ
ЦБ: обеспеченность российских компаний кадрами достигла исторического минимума