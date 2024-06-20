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ООН призвала прекратить поставки оружия Израилю - РИА Новости, 20.06.2024
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15:57 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/izrail-1954287888.html
ООН призвала прекратить поставки оружия Израилю
ООН призвала прекратить поставки оружия Израилю - РИА Новости, 20.06.2024
ООН призвала прекратить поставки оружия Израилю
Государства, которые поставляют оружие Израилю, рискуют оказаться соучастниками геноцида и должны немедленно прекратить такие поставки, говорится в заявлении... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T15:57
2024-06-20T15:57
израиль
рафах (провинция)
сша
джо байден
ллойд остин
оон
хамас
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ЖЕНЕВА, 20 июн - РИА Новости. Государства, которые поставляют оружие Израилю, рискуют оказаться соучастниками геноцида и должны немедленно прекратить такие поставки, говорится в заявлении спецдокладчиков ООН, распространённом Управлением верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ)."Передача оружия и боеприпасов Израилю может представлять собой серьезные нарушения прав человека и международного гуманитарного права и создавать риск соучастия государства в международных преступлениях, возможно, включая геноцид", - сказано в документе.Добавляется, что компании BAE Systems, Boeing, Caterpillar, General Dynamics, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Oshkosh, Rheinmetall AG, Rolls-Royce Power Systems, RTX и ThyssenKrupp также должны прекратить поставки по этим причинам."Эти компании, отправляя оружие, запчасти, компоненты и боеприпасы израильским вооруженным силам, рискуют оказаться причастными к серьезным нарушениям международных норм в области прав человека и международного гуманитарного права. Этот риск усиливается в связи с недавним решением Международного суда ООН, предписывающим Израилю немедленно прекратить свое военное наступление в Рафахе, признав геноцид вероятным риском, а также запросом прокурора Международного уголовного суда о выдаче ордеров на арест израильских лидеров по обвинениям в военных преступлениях и преступленческой деятельности против человечества. В этом контексте продолжающиеся поставки оружия Израилю могут рассматриваться как сознательное оказание помощи в проведении операций, противоречащих международным нормам в области прав человека и международного гуманитарного права, и могут привести к получению прибыли от такой помощи", - считают эксперты ООН.В организации также заявили, что инвесторам, таким как Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung, Amundi Asset Management, Bank of America, BlackRock, Capital Group, Causeway Capital Management, Citigroup, Fidelity Management &amp; Research, INVESCO Ltd, JP Morgan Chase, Harris Associates, Morgan Stanley, Norges Bank Investment Management, Newport Group, Raven'swing Asset Management, State Farm Mutual Automobile Insurance, State Street Corporation, Union Investment Privatfonds, The Vanguard Group, Wellington and Wells Fargo &amp; Company, настоятельно рекомендуется принять меры."Необходимость введения эмбарго на поставки оружия Израилю и принятия инвесторами решительных мер является более насущной, чем когда-либо, особенно в свете обязательств государств и компаний в соответствии с Женевскими конвенциями, Конвенцией о геноциде, международными договорами по правам человека и Руководящими принципами ООН в области предпринимательства и прав человека", - говорится в заключении заявления.В начале мая шеф Пентагона Ллойд Остин подтвердил паузу в поставках оружия Израилю , отметив, что речь идет об одной партии военной помощи. Позднее президент США Джо Байден в интервью телеканалу CNN заявил, что остановит поставки в Израиль авиационных бомб и артиллерийских снарядов в случае расширения военной операции в секторе Газа на южный город Рафах, чего, по его словам, пока не произошло. Тем не менее США продолжат обеспечивать Израиль средствами ПВО и иными вооружениями оборонительного характера, подчеркнул Байден.Госсекретарь Энтони Блинкен во вторник заявил, что США продолжают поставки оружия Израилю, за исключением единственной партии авиабомб, которая остается на рассмотрении.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа . После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа , включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240620/izrail-1954091710.html
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израиль, рафах (провинция), сша, джо байден, ллойд остин, оон, хамас
Израиль, Рафах (провинция), США, Джо Байден, Ллойд Остин, ООН, ХАМАС
ООН призвала прекратить поставки оружия Израилю

Спецдокладчики ООН призвали прекратить поставки оружия Израилю

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаг ООН на территории Дворца мира в Гааге
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 20 июн - РИА Новости. Государства, которые поставляют оружие Израилю, рискуют оказаться соучастниками геноцида и должны немедленно прекратить такие поставки, говорится в заявлении спецдокладчиков ООН, распространённом Управлением верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ).
«
"Передача оружия и боеприпасов Израилю может представлять собой серьезные нарушения прав человека и международного гуманитарного права и создавать риск соучастия государства в международных преступлениях, возможно, включая геноцид", - сказано в документе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
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Вчера, 08:00
Добавляется, что компании BAE Systems, Boeing, Caterpillar, General Dynamics, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Oshkosh, Rheinmetall AG, Rolls-Royce Power Systems, RTX и ThyssenKrupp также должны прекратить поставки по этим причинам.
«
"Эти компании, отправляя оружие, запчасти, компоненты и боеприпасы израильским вооруженным силам, рискуют оказаться причастными к серьезным нарушениям международных норм в области прав человека и международного гуманитарного права. Этот риск усиливается в связи с недавним решением Международного суда ООН, предписывающим Израилю немедленно прекратить свое военное наступление в Рафахе, признав геноцид вероятным риском, а также запросом прокурора Международного уголовного суда о выдаче ордеров на арест израильских лидеров по обвинениям в военных преступлениях и преступленческой деятельности против человечества. В этом контексте продолжающиеся поставки оружия Израилю могут рассматриваться как сознательное оказание помощи в проведении операций, противоречащих международным нормам в области прав человека и международного гуманитарного права, и могут привести к получению прибыли от такой помощи", - считают эксперты ООН.
В организации также заявили, что инвесторам, таким как Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung, Amundi Asset Management, Bank of America, BlackRock, Capital Group, Causeway Capital Management, Citigroup, Fidelity Management & Research, INVESCO Ltd, JP Morgan Chase, Harris Associates, Morgan Stanley, Norges Bank Investment Management, Newport Group, Raven'swing Asset Management, State Farm Mutual Automobile Insurance, State Street Corporation, Union Investment Privatfonds, The Vanguard Group, Wellington and Wells Fargo & Company, настоятельно рекомендуется принять меры.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
Байден сделал предложение, от которого невозможно отказаться
3 июня, 08:00
«
"Необходимость введения эмбарго на поставки оружия Израилю и принятия инвесторами решительных мер является более насущной, чем когда-либо, особенно в свете обязательств государств и компаний в соответствии с Женевскими конвенциями, Конвенцией о геноциде, международными договорами по правам человека и Руководящими принципами ООН в области предпринимательства и прав человека", - говорится в заключении заявления.
В начале мая шеф Пентагона Ллойд Остин подтвердил паузу в поставках оружия Израилю , отметив, что речь идет об одной партии военной помощи. Позднее президент США Джо Байден в интервью телеканалу CNN заявил, что остановит поставки в Израиль авиационных бомб и артиллерийских снарядов в случае расширения военной операции в секторе Газа на южный город Рафах, чего, по его словам, пока не произошло. Тем не менее США продолжат обеспечивать Израиль средствами ПВО и иными вооружениями оборонительного характера, подчеркнул Байден.
Госсекретарь Энтони Блинкен во вторник заявил, что США продолжают поставки оружия Израилю, за исключением единственной партии авиабомб, которая остается на рассмотрении.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
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Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа . После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа , включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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19 июня, 09:46
 
ИзраильРафах (провинция)СШАДжо БайденЛлойд ОстинООНХАМАС
 
 
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