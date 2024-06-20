https://ria.ru/20240620/ivanov-1954363209.html
Иванова уволили с должности замминистра обороны из-за утраты доверия
Иванова уволили с должности замминистра обороны из-за утраты доверия - РИА Новости, 20.06.2024
Иванова уволили с должности замминистра обороны из-за утраты доверия
Тимур Иванов был уволен с должности заместителя министра обороны РФ в связи с утратой доверия, следует из записи в реестре правительственном портала... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T19:23
2024-06-20T19:23
2024-06-20T19:23
тимур иванов
дело замминистра обороны тимура иванова
происшествия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Тимур Иванов был уволен с должности заместителя министра обороны РФ в связи с утратой доверия, следует из записи в реестре правительственном портала "Госслужба". В реестре Иванов указан как лицо, уволенное "в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения". Указано, что Иванов нарушил пункт 1.1 части 1 статьи 37 Федерального закона "О государственной гражданской службе Российской Федерации". В качестве основания для увольнения в этом пункте прописана утрата доверия к гражданскому служащему "в случаях несоблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции". Обвиняемый во взяточничестве Иванов освобожден от должности замминистра, ранее сообщил журналистам его адвокат Мурад Мусаев. Иванову, курировавшему в Минобороны работу военно-строительного комплекса, предъявлено обвинение во взяточничестве в особо крупном размере, он арестован до 23 июня. Следствие полагает, что Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства. Адвокат Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.
https://ria.ru/20240618/general-1953557094.html
https://ria.ru/20240523/verteletskiy-1947993295.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тимур иванов, дело замминистра обороны тимура иванова, происшествия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Тимур Иванов, Дело замминистра обороны Тимура Иванова, Происшествия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Иванова уволили с должности замминистра обороны из-за утраты доверия
"Госслужба": Тимура Иванова уволили с должности замминистра из-за утраты доверия
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Тимур Иванов был уволен с должности заместителя министра обороны РФ в связи с утратой доверия, следует из записи в реестре правительственном портала "Госслужба".
В реестре Иванов указан как лицо, уволенное "в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения". Указано, что Иванов нарушил пункт 1.1 части 1 статьи 37 Федерального закона "О государственной гражданской службе Российской Федерации". В качестве основания для увольнения в этом пункте прописана утрата доверия к гражданскому служащему "в случаях несоблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции".
Обвиняемый во взяточничестве Иванов освобожден от должности замминистра, ранее сообщил журналистам его адвокат Мурад Мусаев.
Иванову, курировавшему в Минобороны работу военно-строительного комплекса, предъявлено обвинение во взяточничестве в особо крупном размере, он арестован до 23 июня. Следствие полагает, что Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства.
Адвокат Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.