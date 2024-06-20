https://ria.ru/20240620/ivanov-1954332528.html
Иванова освободили от должности замминистра обороны, заявил его адвокат
Иванова освободили от должности замминистра обороны, заявил его адвокат - РИА Новости, 20.06.2024
Иванова освободили от должности замминистра обороны, заявил его адвокат
Обвиняемый во взяточничестве Тимур Иванов освобожден от должности замминистра, сообщил журналистам его адвокат Мурад Мусаев. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T17:44
2024-06-20T17:44
2024-06-20T17:53
тимур иванов
дело замминистра обороны тимура иванова
происшествия
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Обвиняемый во взяточничестве Тимур Иванов освобожден от должности замминистра, сообщил журналистам его адвокат Мурад Мусаев."Кадровый состав Министерства обороны сильно изменился в последнее время, не стал исключением и Тимур Иванов. Он освобожден от должности, но это не связано с уголовным делом и это не увольнение в связи с утратой доверия", - сказал адвокат.Он не стал отвечать, когда именно Иванова убрали с должности.
https://ria.ru/20240618/general-1953557094.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тимур иванов, дело замминистра обороны тимура иванова, происшествия
Тимур Иванов, Дело замминистра обороны Тимура Иванова, Происшествия
Иванова освободили от должности замминистра обороны, заявил его адвокат
Адвокат: Тимура Иванова освободили от должности, но не из-за уголовного дела