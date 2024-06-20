https://ria.ru/20240620/ivanov-1954332528.html

Иванова освободили от должности замминистра обороны, заявил его адвокат

Иванова освободили от должности замминистра обороны, заявил его адвокат - РИА Новости, 20.06.2024

Иванова освободили от должности замминистра обороны, заявил его адвокат

Обвиняемый во взяточничестве Тимур Иванов освобожден от должности замминистра, сообщил журналистам его адвокат Мурад Мусаев. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T17:44

2024-06-20T17:44

2024-06-20T17:53

тимур иванов

дело замминистра обороны тимура иванова

происшествия

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Обвиняемый во взяточничестве Тимур Иванов освобожден от должности замминистра, сообщил журналистам его адвокат Мурад Мусаев."Кадровый состав Министерства обороны сильно изменился в последнее время, не стал исключением и Тимур Иванов. Он освобожден от должности, но это не связано с уголовным делом и это не увольнение в связи с утратой доверия", - сказал адвокат.Он не стал отвечать, когда именно Иванова убрали с должности.

https://ria.ru/20240618/general-1953557094.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

тимур иванов, дело замминистра обороны тимура иванова, происшествия