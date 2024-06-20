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Иванова освободили от должности замминистра обороны, заявил его адвокат - РИА Новости, 20.06.2024
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17:44 20.06.2024 (обновлено: 17:53 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/ivanov-1954332528.html
Иванова освободили от должности замминистра обороны, заявил его адвокат
Иванова освободили от должности замминистра обороны, заявил его адвокат - РИА Новости, 20.06.2024
Иванова освободили от должности замминистра обороны, заявил его адвокат
Обвиняемый во взяточничестве Тимур Иванов освобожден от должности замминистра, сообщил журналистам его адвокат Мурад Мусаев. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T17:44
2024-06-20T17:53
тимур иванов
дело замминистра обороны тимура иванова
происшествия
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Обвиняемый во взяточничестве Тимур Иванов освобожден от должности замминистра, сообщил журналистам его адвокат Мурад Мусаев."Кадровый состав Министерства обороны сильно изменился в последнее время, не стал исключением и Тимур Иванов. Он освобожден от должности, но это не связано с уголовным делом и это не увольнение в связи с утратой доверия", - сказал адвокат.Он не стал отвечать, когда именно Иванова убрали с должности.
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тимур иванов, дело замминистра обороны тимура иванова, происшествия
Тимур Иванов, Дело замминистра обороны Тимура Иванова, Происшествия
Иванова освободили от должности замминистра обороны, заявил его адвокат

Адвокат: Тимура Иванова освободили от должности, но не из-за уголовного дела

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов на заседании по его делу в Басманном суде Москвы
Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов на заседании по его делу в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов на заседании по его делу в Басманном суде Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Обвиняемый во взяточничестве Тимур Иванов освобожден от должности замминистра, сообщил журналистам его адвокат Мурад Мусаев.
"Кадровый состав Министерства обороны сильно изменился в последнее время, не стал исключением и Тимур Иванов. Он освобожден от должности, но это не связано с уголовным делом и это не увольнение в связи с утратой доверия", - сказал адвокат.
Он не стал отвечать, когда именно Иванова убрали с должности.
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов в Басманном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
Замминистра Иванов ездил на машинах с номерами за миллионы рублей
18 июня, 04:04
 
Тимур ИвановДело замминистра обороны Тимура ИвановаПроисшествия
 
 
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