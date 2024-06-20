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Защита попросила отпустить Тимура Иванова под домашний арест - РИА Новости, 20.06.2024
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17:22 20.06.2024 (обновлено: 17:30 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/ivanov-1954324381.html
Защита попросила отпустить Тимура Иванова под домашний арест
Защита попросила отпустить Тимура Иванова под домашний арест - РИА Новости, 20.06.2024
Защита попросила отпустить Тимура Иванова под домашний арест
Защита просила отпустить замминистра обороны Тимура Иванова под домашний арест, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T17:22
2024-06-20T17:30
тимур иванов
происшествия
дело замминистра обороны тимура иванова
елена ленская
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Защита просила отпустить замминистра обороны Тимура Иванова под домашний арест, передает корреспондент РИА Новости."В удовлетворении ходатайства защиты об изменении меры пресечения на домашний арест или запрет опредкленных действий отказать", - огласила решение судья Елена Ленская.Иванову, курировавшему в Минобороны работу военно-строительного комплекса, предъявлено обвинение во взяточничестве в особо крупном размере, он арестован до 23 июня. Следствие полагает, что Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства.Его адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.
https://ria.ru/20240620/ivanov-1954304255.html
https://ria.ru/20240618/general-1953557094.html
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тимур иванов, происшествия, дело замминистра обороны тимура иванова, елена ленская
Тимур Иванов, Происшествия, Дело замминистра обороны Тимура Иванова, Елена Ленская
Защита попросила отпустить Тимура Иванова под домашний арест

Защита попросила отпустить замминистра обороны Тимура Иванова под домашний арест

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов на заседании по его делу в Басманном суде Москвы
Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов на заседании по его делу в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов на заседании по его делу в Басманном суде Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Защита просила отпустить замминистра обороны Тимура Иванова под домашний арест, передает корреспондент РИА Новости.
"В удовлетворении ходатайства защиты об изменении меры пресечения на домашний арест или запрет опредкленных действий отказать", - огласила решение судья Елена Ленская.
Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов и бизнесмен Сергей Бородин в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
Обвиняемый в получении взяток Иванов рассказал о своем трудоустройстве
Вчера, 16:30
Иванову, курировавшему в Минобороны работу военно-строительного комплекса, предъявлено обвинение во взяточничестве в особо крупном размере, он арестован до 23 июня. Следствие полагает, что Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства.
Его адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов в Басманном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
Замминистра Иванов ездил на машинах с номерами за миллионы рублей
18 июня, 04:04
 
Тимур ИвановПроисшествияДело замминистра обороны Тимура ИвановаЕлена Ленская
 
 
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