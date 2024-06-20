Защита попросила отпустить Тимура Иванова под домашний арест
Защита попросила отпустить замминистра обороны Тимура Иванова под домашний арест
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов на заседании по его делу в Басманном суде Москвы
Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов на заседании по его делу в Басманном суде Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Защита просила отпустить замминистра обороны Тимура Иванова под домашний арест, передает корреспондент РИА Новости.
"В удовлетворении ходатайства защиты об изменении меры пресечения на домашний арест или запрет опредкленных действий отказать", - огласила решение судья Елена Ленская.
Иванову, курировавшему в Минобороны работу военно-строительного комплекса, предъявлено обвинение во взяточничестве в особо крупном размере, он арестован до 23 июня. Следствие полагает, что Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства.
Его адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.