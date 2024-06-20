https://ria.ru/20240620/ivanov-1954324381.html

Защита попросила отпустить Тимура Иванова под домашний арест

Защита попросила отпустить Тимура Иванова под домашний арест - РИА Новости, 20.06.2024

Защита попросила отпустить Тимура Иванова под домашний арест

Защита просила отпустить замминистра обороны Тимура Иванова под домашний арест, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T17:22

2024-06-20T17:22

2024-06-20T17:30

тимур иванов

происшествия

дело замминистра обороны тимура иванова

елена ленская

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Защита просила отпустить замминистра обороны Тимура Иванова под домашний арест, передает корреспондент РИА Новости."В удовлетворении ходатайства защиты об изменении меры пресечения на домашний арест или запрет опредкленных действий отказать", - огласила решение судья Елена Ленская.Иванову, курировавшему в Минобороны работу военно-строительного комплекса, предъявлено обвинение во взяточничестве в особо крупном размере, он арестован до 23 июня. Следствие полагает, что Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства.Его адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.

https://ria.ru/20240620/ivanov-1954304255.html

https://ria.ru/20240618/general-1953557094.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

тимур иванов, происшествия, дело замминистра обороны тимура иванова, елена ленская