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Суд продлил арест замминистра обороны Иванову - РИА Новости, 20.06.2024
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17:21 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/ivanov-1954324021.html
Суд продлил арест замминистра обороны Иванову
Суд продлил арест замминистра обороны Иванову - РИА Новости, 20.06.2024
Суд продлил арест замминистра обороны Иванову
Басманный суд Москвы продлил срок ареста замминистра обороны Тимуру Иванову, обвиняемому в получении взяток, до 23 сентября, передает корреспондент РИА Новости... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T17:21
2024-06-20T17:21
происшествия
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил срок ареста замминистра обороны Тимуру Иванову, обвиняемому в получении взяток, до 23 сентября, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить - продлить Иванову меру пресечения в виде содержания под стражей", - огласила решение судья Елена Ленская. Одновременно суд продлил срок ареста его предполагаемому подельнику Сергею Бородину. Постигнет ли аналогичная участь третьего фигуранта дела, совладельца "Олимпситистроя" Александра Фомина, выяснится завтра. Иванов, курировавший в Минобороны работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает. Фомин, по версии следствия, оказывал Иванову, бизнесмену Бородину и иным лицам услуги имущественного характера "в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом/реконструкцией здания".
https://ria.ru/20240620/ivanov-1954304255.html
https://ria.ru/20240620/ivanov-1954302725.html
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происшествия, тимур иванов, сергей бородин, александр фомин, дело замминистра обороны тимура иванова
Происшествия, Тимур Иванов, Сергей Бородин, Александр Фомин, Дело замминистра обороны Тимура Иванова
Суд продлил арест замминистра обороны Иванову

Суд продлил срок ареста замминистра обороны Тимуру Иванову до 23 сентября

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов на заседании по его делу в Басманном суде Москвы
Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов на заседании по его делу в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов на заседании по его делу в Басманном суде Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил срок ареста замминистра обороны Тимуру Иванову, обвиняемому в получении взяток, до 23 сентября, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить - продлить Иванову меру пресечения в виде содержания под стражей", - огласила решение судья Елена Ленская.
Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов и бизнесмен Сергей Бородин в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
Обвиняемый в получении взяток Иванов рассказал о своем трудоустройстве
Вчера, 16:30
Одновременно суд продлил срок ареста его предполагаемому подельнику Сергею Бородину.
Постигнет ли аналогичная участь третьего фигуранта дела, совладельца "Олимпситистроя" Александра Фомина, выяснится завтра.
Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов на заседании по его делу в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
Тимур Иванов не говорил в суде, что больше не замминистра обороны
Вчера, 16:28
Иванов, курировавший в Минобороны работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.
Фомин, по версии следствия, оказывал Иванову, бизнесмену Бородину и иным лицам услуги имущественного характера "в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом/реконструкцией здания".
Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов перед началом заседания по его делу в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
Тимур Иванов в суде закрыл лицо газетой
Вчера, 16:27
 
ПроисшествияТимур ИвановСергей БородинАлександр ФоминДело замминистра обороны Тимура Иванова
 
 
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