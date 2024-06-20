https://ria.ru/20240620/ivanov-1954324021.html

Суд продлил арест замминистра обороны Иванову

Суд продлил арест замминистра обороны Иванову - РИА Новости, 20.06.2024

Суд продлил арест замминистра обороны Иванову

Басманный суд Москвы продлил срок ареста замминистра обороны Тимуру Иванову, обвиняемому в получении взяток, до 23 сентября, передает корреспондент РИА Новости... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T17:21

2024-06-20T17:21

2024-06-20T17:21

происшествия

тимур иванов

сергей бородин

александр фомин

дело замминистра обороны тимура иванова

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил срок ареста замминистра обороны Тимуру Иванову, обвиняемому в получении взяток, до 23 сентября, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить - продлить Иванову меру пресечения в виде содержания под стражей", - огласила решение судья Елена Ленская. Одновременно суд продлил срок ареста его предполагаемому подельнику Сергею Бородину. Постигнет ли аналогичная участь третьего фигуранта дела, совладельца "Олимпситистроя" Александра Фомина, выяснится завтра. Иванов, курировавший в Минобороны работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает. Фомин, по версии следствия, оказывал Иванову, бизнесмену Бородину и иным лицам услуги имущественного характера "в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом/реконструкцией здания".

https://ria.ru/20240620/ivanov-1954304255.html

https://ria.ru/20240620/ivanov-1954302725.html

https://ria.ru/20240620/ivanov-1954302170.html

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происшествия, тимур иванов, сергей бородин, александр фомин, дело замминистра обороны тимура иванова