Суд продлил арест замминистра обороны Иванову
Суд продлил срок ареста замминистра обороны Тимуру Иванову до 23 сентября
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов на заседании по его делу в Басманном суде Москвы
Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов на заседании по его делу в Басманном суде Москвы
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил срок ареста замминистра обороны Тимуру Иванову, обвиняемому в получении взяток, до 23 сентября, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить - продлить Иванову меру пресечения в виде содержания под стражей", - огласила решение судья Елена Ленская.
Одновременно суд продлил срок ареста его предполагаемому подельнику Сергею Бородину.
Постигнет ли аналогичная участь третьего фигуранта дела, совладельца "Олимпситистроя" Александра Фомина, выяснится завтра.
Иванов, курировавший в Минобороны работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.
Фомин, по версии следствия, оказывал Иванову, бизнесмену Бородину и иным лицам услуги имущественного характера "в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом/реконструкцией здания".
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